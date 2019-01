Brandursache unklar

BONN. In der Bornheimer Straße in Bonn hat in der Nacht zu Sonntag ein Pkw gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus, musste allerdings nicht mehr eingreifen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.01.2019

Die Bonner Feuerwehr wurde in der Nacht zu Sonntag zu einem brennenden Auto in die Bornheimer Straße alarmiert. Wie die Feuerwehr telefonisch auf Anfrage mitteilte, mussten die ausgerückten Wehrleute nicht mehr eingreifen: "Die ebenfalls alarmierte Polizei war schneller am Einsatzort und hatte den Brand bereits gelöscht", so ein Sprecher der Feuerwehr. Warum das Auto brannte ist unklar.