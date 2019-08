Unfallflucht in Bonn?

Bonn. An der Kreuzung Römerstraße/Friesenweg in Bonn-Graurheindorf ist es am Montag zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Dabei wurde ein geparktes Auto stark beschädigt. Die Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Von Jill Mylonas, 27.08.2019

Wie die Polizei Bonn am Dienstag mitteilte, war ein Auto der Marke Volkswagen zwischen 12.30 und 15.45 Uhr auf der rechten Fahrbahnseite des Friesenwegs geparkt.

Eine Zeugin habe zwischen 15 und 16 Uhr einen größeren roten LKW beobachtet, der vom Friesenweg kommend auf die Römerstraße in Richtung Werftstraße abbog - der Fahrer habe hierbei Probleme beim Abbiegen gehabt. Möglicherweise wurde der VW bei diesem beobachteten Abbiegevorgang von dem LKW touchiert und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das zuständige Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Mögliche Zeugen, die gegebenenfalls auch Angaben zu dem beobachteten Lkw gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.