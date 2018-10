Restaurant in Bonn

BONN. Die Bonner Pizzeria Tuscolo weiß zu überzeugen. In einem Ranking der weltweit größten Reise-Webseite Tripadvisor taucht das Restaurant unter den besten Zehn sogar zwei mal auf.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.10.2018

Die Pizzen sind riesig und ragen über jeden Teller hinaus, im Restaurant am Bonner Frankenbad stehen sich die Menschen regelmäßig die Beine in den Bauch, um im Tuscolo einen Platz zu ergattern. Dass die Pizzeria, die in Bonn gleich zwei mal vertreten ist und auch in Siegburg eine Filiale hat, weit über die Grenzen der Bundesstadt hinaus geschätzt wird, zeigt ein aktuelles Ranking von Tripadvisor.

Die Reise-Webseite erstellte basierend auf Millionen von Bewertungen und Meinungen der Tripadvisor-Nutzer eine Top Ten, wobei die Lokale anhand der Qualität und Quantität von Bewertungen bestimmt wurden.