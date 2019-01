Awards von Lieferando

BONN. Burger, Sushi, Pizza und Co.: Es gibt wohl kaum noch etwas Kulinarisches, das nicht bequem vom Sofa aus bestellt werden kann. Wo schmeckt es in Bonn besonders gut? Lieferando.de hat die "Best Restaurant Awards 2018" vergeben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.01.2019

Wohl jeder kennt diese Tage, an denen man partout keine Lust hat zu kochen. Um trotzdem nicht zu verhungern, wird dann gerne Essen bestellt. Das geht auf altmodische Weise per Telefon, inzwischen aber seit vielen Jahren auch per App. Die Essensplattform Lieferando.de hat nun bekannt gegeben, welche drei Lieferdienste in der Gunst der Bonner im vergangenen Jahr an erster Stelle standen.

Der Blick auf das Treppchen zeigt: In der schönsten Stadt Italiens, wie die Bundesstadt im Volksmund auch genannt wird, steht italienisches Essen ganz weit oben. Über Platz eins freut sich der in der Sternenburgstraße ansässige "Pizza Mann". Auf das Yansoon, in dem besonders afghanische Teigtaschen nachgefragt sind, folgt auf Platz drei die Marmara-Pizzeria.

Im deutschlandweiten Ranking gingen die Bonner Lieferdienste allerdings leer aus: Platz eins ging an das Erfurter Restaurant "Crazy Pizzeria Home & Lieferservice", das sich gegen insgesamt 1230 Konkurrenten durchsetzte. Dass auch hier der Lieferdienst auf dem Spitzenplatz italienisches Essen bringt, verwundert kaum: Pizza war im Jahr 2018 das meistbestellte Gericht auf Lieferando.de - gefolgt von Burgern und Frühlingsrollen.