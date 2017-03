Schultoiletten in Bonn

Bonn. Im Schulzentrum Tannenbusch startet im Mai bis zu den Sommerferien ein Pilotprojekt. Das Ziel: Die Schultoiletten sollen sauberer werden - und so gleichzeitig Kosten sparen.

Unsaubere Schultoiletten führen häufig zu Beschwerden beim verantwortlichen Städtischen Gebäudemanagement Bonn (SGB). Dieses startet deshalb ein Pilotprojekt im Schulzentrum Tannenbusch, wie das Presseamt am Dienstag mitteilte. Die Kernidee: Weniger putzen in den Fluren, dafür mehr in den Toiletten.

Denn das SGB kann für die Gebäudereinigung, die an Privatfirmen vergeben ist, nicht mehr Geld ausgeben als im Budget vorgesehen. Mit der Schulleitung und der Reinigungsfirma in Tannenbusch hat es sich deshalb auf eine kostenneutrale Lösung verständigt: Die Toiletten, die in Bonner Schulen grundsätzlich nur einmal geputzt werden, sollen dort eine „Zwischenreinigung“ zwischen 11 und 14 Uhr erhalten.

Das Projekt soll im Mai starten und bis zu den Sommerferien laufen. Mitte Juni ist eine Bilanz vorgesehen. Weitere Pilotprojekte an anderen Schulen sind in Prüfung. Da in laufende Reinigungsverträge eingegriffen wird, muss vorab in jedem Einzelfall das Einvernehmen des Dienstleisters und der Schulleitung erzielt werden, so das Presseamt.