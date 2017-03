Kommentar zu Tieren an Karneval

Dieser von zwei Pferden gezogene Planwagen absolvierte den Bonner Rosenmontagszug ohne Probleme. Nach dem Unfall eines anderen Gespanns, bei dem zwei Personen verletzt wurden, entbrennt die Diskussion erneut, ob Pferde an Karneval in den Zügen über die Straßen ziehen sollen.

Bonn. Der Mensch nutzt Pferde seit je her als Nutztiere. Sie sollten in Brauchtumsveranstaltungen mitgehen dürfen. Der Gesetzgeber sollte den Dauerstreit endlich klären, meint GA-Redakteur Holger Willcke.

Der Dauerstreit zwischen Tierschützern und Brauchtumsvereinen über den Einsatz von Pferden in Karnevalszügen hat durch den Kutschenunfall zum Abschluss des Bonner Rosenmontagszugs wieder Nahrung bekommen.

Im Januar hatte der Bonner Bürgerausschuss einen Antrag von Tierschützern für ein Verbot von Pferdeeinsätzen in Bonner Karnevalsumzügen taktisch geschickt in den Umweltausschuss vertagt, der sich nun im März, also nach der Session, mit dem Thema beschäftigen muss.

Bei dem Vorfall am Rosenmontag handelt es sich um einen bedauerlichen Unfall – um nicht mehr, aber auch nicht weniger. Bei Veranstaltungen mit hohen Besucherzahlen muss man leider immer mit Unfällen rechnen – egal, ob es sich um Sportveranstaltungen, Konzerte oder Demonstrationen handelt. Die Unfallstatistik in Bonn belegt, dass die Anzahl von Unfällen bei Karnevalsumzügen eher gering und selten folgenschwer ist.

Dass nun ausgerechnet zwei Pferde ihren Kutschern durchgegangen sind und in der Folge zwei Menschen leicht verletzt wurden, hat aber grundsätzlich nichts mit der Frage zu tun, ob Pferde in einen Umzug gehören oder nicht. Pferde sind seit je her Nutztiere der Menschen und werden vielfältig eingesetzt: im Sport, bei der Polizei, in der Waldwirtschaft und bei Brauchtumsumzügen. Und dabei sollte es auch bleiben. Da es sich hierbei um kein Bonner Problem handelt, sollte der Gesetzgeber diese Streitfrage ein für alle Mal klären. Übrigens: Tierschutz und Brauchtum widersprechen sich nicht, wenn man mit Pferden verantwortungsbewusst umgeht.