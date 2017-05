Festnahme in Bonn

Bonn. Auf dem Marktplatz in Bonn hat eine Polizeiwache einen Mann kontrolliert, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl wegen mehrerer Körperverletzungen vorlag. Der Mann wurde fest genommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.05.2017

Am Montagabend wurde laut Polizeiangaben gegen 21.30 Uhr ein Mann auf dem Marktplatz in Bonn von der Wache G.A.B.I. (Gemeinsame Anlaufstelle Bonner Innenstadt) kontrolliert. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen mehrerer Körperverletzungen vor, weshalb der Mann in Polizeigewahrsam genommen wurde.

Von dort soll der Mann in die Justizvollzuganstalt gebracht werden.