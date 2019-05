Unfall an Bahnhaltestelle

Bonn. Nach dem Abschlussfeuerwerk von Rhein in Flammen ist an der Bahnhaltestelle Ollenhauerstraße / Gronau eine Person von einer Bahn erfasst worden. Es kommt aktuell zu erheblichen Behinderungen in Bahnverkehr.

Von Michael Wrobel, 05.05.2019

An der Haltestelle Ollenhauerstraße / Gronau ist es zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Informationen wurde eine Person von einer Bahn erfasst. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor. Wegen des Unfalls verkehren die Bahnen der Linien 16, 63 und 66 in diesem Bereich zur Zeit nicht.

Laut der Stadtwerke Bonn mussten die Strecken unterbrochen werden: Die Linie 16/63 fährt aktuell von Köln bzw Tannenbusch nur bis Heussalle und zurück. Wegen der Streckentrennung ist im Bereich Rheinaue/ Robert-Schuman-Platz leider kein Bahnverkehr der Linie 66 möglich.

Wegen der Großveranstaltung Rhein in Flammen ist der Bahnverkehr momentan bereits stark überlastet. Der Unfall sorgt nun für weitere Behinderungen. Es kommt zu erheblichen Verspätungen.