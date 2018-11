Kreuzung an Karl-Barth-Straße

Bonn. Am Donnerstagnachmittag ist es in Dottendorf an der Kreuzung Karl-Barth-Straße/Dottendorfer Straße zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Die Kreuzung war dadurch nur eingeschränkt befahrbar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.11.2018

Zwei Autos sind am Donnerstagnachmittag auf der Kreuzung Karl-Barth-Straße/Dottendorfer Straße in Dottendorf kollidiert. Bei dem Unfall zog sich laut der Bonner Polizei eine Person leichte Verletzungen zu. Einer der beteiligten Unfallwagen rammte zudem einen Ampelmast und einen Stromverteilerkasten.

Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme durch die Polizei bis circa 18 Uhr teilweise gesperrt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, war zunächst unklar.