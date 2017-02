Wettbewerb in Blackpool

Bonn.

Von ga, 21.02.2017

Bei den Europameisterschaften der Zauberkunst in Blackpool (England) konnte sich der 34-jährige Bonner am Wochenende mit seiner neuen Wettbewerbsnummer den ersten Platz in der Sparte „General Magic“ sichern.

Gleichzeitig erreichte er die höchste Punktzahl über alle Kategorien und gewann damit auch noch den „Grand Prix Stage Magic“. Damit konnte erneut ein Zauberer aus dem „Ortszirkel Bonn „simsalabonn“ im Magischen Zirkel von Deutschland einen wichtigen Titel gewinnen und bestätigt den Ruf des Bonner Zirkels als Talentschmiede.

Bei den Ende März beginnenden „Bonner Zauberwochen“ wird Patrick Lehnen sein Können bei „Simsalabonn – Die Gala-Show der Meistermagier“ (Samstag und Sonntag, 25. und 26. März, im Jungen Theater Bonn) sowie bei „Illusion hautnah“ (Samstag. 8. April im Theater im Anno) zeigen und dem Bonner Publikum meisterliche magische Unterhaltung bieten.⋌