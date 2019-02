Europa-Parteitag im WCCB

Bonn. Am Freitagnachmittag hat der Europa-Parteitag der Linke in Bonn begonnen. Die Partei tagt im World Conference Center Bonn. Gut 600 Delegierte befinden sich vor Ort.

Im World Conference Center Bonn (WCCB) hat am Freitagnachmittag der Europa-Parteitag der Linke begonnen. Die gut 600 Delegierten wollen bis Sonntag das Programm und die Kandidatenliste für die Europawahl Ende Mai beschließen.

Zum ersten Mal findet ein Linke-Parteitag in Bonn statt. "Das war überfällig", sagte der Bonner Linke-Ratsfraktionschef Michael Faber in seinem Grußwort. Parteichefin Katja Kipping sagte dem GA, die Linke wechsele ihre Parteitagsorte immer zwischen West- und Ostdeutschland ab. Diesmal sei der Westen dran gewesen. Bonn sei verkehrsgünstig gelegen, die Halle sei an diesem Wochenende frei gewesen und man habe hier sehr gute Möglichkeiten, diesen Parteitag durchzuführen.