Gottesdienst mit Steinmeier

Bonn. Am Donnerstagvormittag kommt es rund um Hofgarten und Kaiserplatz zu Parkverboten und möglichen Sperrungen. Grund dafür ist ein Gottesdienst zum Jubiläum der Uni Bonn, zu dem auch Bundespräsident Steinmeier kommt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.10.2018

Im Bereich rund um den Hofgarten sowie den Kaiserplatz in Bonn kommt es am Donnerstagvormittag zu Verkehrsbehinderungen. Grund dafür ist ein ökumenischer Gottesdienst, der um 9.30 Uhr im Rahmen des Jubiläums der Universität Bonn in der Kreuzkirche stattfindet. Auch Bundespräsident Frank Walter Steinmeier wird anwesend sein. Darum gelten erhöhte Sicherheitsbestimmungen.

Wie die Stadt Bonn mitteilte, kommt es auf den folgenden Straßen zu Parkverboten zwischen 6 und 12 Uhr:

Am Hofgarten

Am Neutor

Am Kaiserplatz

An der Evangelischen Kirche

Hans-Iwand-Straße

Die folgenden Straßen könnten zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr zeitweise für die Durchfahrt gesperrt sein:

Am Neutor

Am Hof

Am Hofgarten

Fritz-Tillmann-Straße

Kaiserstraße/Fritz-Tillmann-Straße

Am Kaiserplatz/Kaiserstraße

Der Bus- und Bahnverkehr ist von den Beeinträchtigungen nicht betroffen.