Pläne der Stadt Bonn

Bonn. Die Stadt Bonn plant ein neues Kassen- und Zugangssystem für die Bonner Schwimmbäder. Bestandteil des Konzepts ist auch eine Umstellung der Parkraumbewirtschaftung, heißt: Vor den Bädern sollen Parkgebühren gezahlt werden.

Neue Automaten, Drehkreuze und ein Online-Ticketservice: Mit einem neuen Kassen- und Zugangsystem will die Stadt Bonn ihre Schwimmbäder ausstatten. Im Rahmen dieser Erneuerung soll zudem „für einzelne Bäder eine Parkraumbewirtschaftung“ ermöglicht werden. Diese Erweiterung hat der Bau- und Vergabeausschuss in seiner letzten Sitzung im August einstimmig bei Enthaltung der SPD beschlossen.

Schwimmbadbesucher sollen davon allerdings nicht betroffen sein. Vielmehr sollen Fremdnutzer zur Kasse gebeten werden. „Für die Besucher entsteht kein Nachteil“, erklärt Gertrud Smid von den Grünen. Das Parkticket soll mit den Eintrittsgeldern verrechnet werden, hieß es dazu im Ausschuss.

Eine flächendeckende Einführung der Gebührenpflicht sei ebenfalls nicht vorgesehen. Ab wann und an welchen Bädern künftig die Parkgebühren fällig werden sollen, konnte das Presseamt der Stadt Bonn auf Nachfrage noch nicht mitteilen.

„Die Verwaltung konnte uns dazu weder ein Konzept vorlegen, noch sagen, ob sie beispielsweise mit der Bonner City Parkraum eine Kooperation besprochen hat. Uns ist wichtig, dass den Besucherinnen und Besuchern der Bäder keine zusätzlichen Kosten entstehen“, erklärte Binnaz Öztoprak, stellvertretende Fraktionssprecherin der SPD im Bau- und Vergabeausschuss. Am Melbbad in Poppelsdorf gibt es das Konzept bereits.

Bisher wurden keine Parkgebühren erhoben

Seit einigen Jahren zahlen Besucher hier für den Parkplatz direkt neben dem Freibad. Die Fläche mit rund 80 Parkbuchten hat die Stadt an eine private Betreiberin verpachtet. Hier nimmt in einem kleinen Kassenhäuschen direkt neben der Einfahrt noch ein Parkwirt die Gebühren entgegen. Schwimmbadbesucher zahlen pro Tag einen Satz von einem Euro, andere Nutzer zwei Euro. Außerhalb der Freibadsaison stehen die Stellplätze den Anwohnern kostenlos zur Verfügung.

An den anderen städtischen Bädern werden bisher keine Parkgebühren erhoben. Lediglich am Frankenbad in der Altstadt ist die Parkdauer zeitlich begrenzt. Diese Begrenzung endet abends noch vor den Schließzeiten des Bades. Der Parkplatz am Friesdorfer Freibad wird nicht nur von den Schwimmbadbesuchern genutzt, sondern dient gleichzeitig auch als Parkmöglichkeit für die Friesdorfer Innenstadt. Über größere Parkplätze verfügen Hardtbergbad und Römerbad.

Andere Städte und Kommunen bitten die Schwimmbadbesucher hingegen bereits zur Kasse. So hat die Stadt Bad Honnef vor einigen Wochen zwei Parkscheinautomaten an dem Parkplatz für das Freibad auf der Insel Grafenwerth aufgestellt. Hier zahlen auch Schwimmer einen Tagessatz von vier Euro. Die Bonner Freibadsaison geht an diesem Wochenende nicht in allen Bädern zu Ende: Ennert- und Hardtbergbad bleiben in Betrieb, so lange das Wetter schön ist, und öffnen wochentags um sieben Uhr.