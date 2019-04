Der nördlichste Punkt der Toskana

Der Park Härle liegt an der Büchelstraße in Oberkassel und wird von der Stiftung Arboretum betrieben. Er ist ein Privatpark und nur zu festgelegten Zeit für Besucher zugänglich. Allzu viele Parkplätze gibt es dort nicht, allerdings ist die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel gut. Ab der Bahnhaltestation Oberkassel-Mitte (Linie 62 und 66) sind es nur ein paar Gehminuten, ab dem DB-Bahnhof ist man etwa eine Viertelstunde unterwegs, allerdings mit einer gewissen Steigung.

Öffentliche Führungen starten von März bis Oktober jeden Samstag um 10 Uhr und an jedem dritten Mittwoch im Monat um 17 Uhr. Gruppenführungen gibt es ab 15 Personen nach Absprache, auch am Wochenende. Der Leiter des Parks, Michael Dreisvogt, ist unter 02 28/2 49 92 70 und perE-Mail an info@arboretum-haerle.de zu erreichen. Weitere Informationen auf www.arboretum-haerle.de.

Der Park beteiligt sich an der „Offenen Gartenpforte“. Eine Besichtigung ohne Führung ist am Sonntag, 19. Mai, von 11 bis 19 Uhr möglich, wenn Besucher den Austrieb der Gehölze beobachten können. Am Sonntag, 16. Juni, stehen im selben Zeitraum Rosen und Stauden im Vordergrund, am 15. September die herbstliche Stimmung und am 27. Oktober von 10 bis 18 Uhr der Indian Summer. Es kostet keinen festen Eintritt, Spenden für den Erhalt sind allerdings willkommen.

Kombinieren können Interessierte ihren Besuch mit einer Wanderung durch den Ennert. Vor zwei Jahren wurde auf dem Weg für Rundtouren die Aussichtsplattform Rabenlay geschaffen, von der aus man einen herrlichen Blick über Bonn hat. Die Weinberge von Oberdollendorf sind auch nicht fern. Ebenso übrigens wie in anderer Richtung das Rheinufer.