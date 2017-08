Endenich. Der Park Endenich ist seit Herbst 2016 unverändert geblieben – eine Sanierung noch nicht in Sicht, trotz entsprechender Beschlüsse.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.08.2017

Nachdem der Sportpark Endenich seit dem Frühjahr saniert ist, falle „noch mehr auf, wie wenig einladend der Park rundherum aussieht“, so die Endenicher SPD in einer Pressemitteilung. Dort sei das Bild geprägt durch „ungepflegte Grünbereiche, defekte Sportanlagen und marode Wege“. Bereits im Herbst 2016 habe die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Bonn darauf hingewiesen und einen Antrag zur Sanierung und Aufwertung des Bereiches eingebracht.

„Geschehen ist seit den einvernehmlichen Beschlüssen in der Bezirksvertretung im November und im Hauptausschuss im März aber wenig“, heißt es. Die Verwaltung habe den Beschluss noch nicht umgesetzt, so Herbert Spoelgen, Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung Bonn. „Lediglich ein wenig Grünschnitt ist zu erkennen, darüber hinaus ist der Park weiterhin so unansehnlich wie zuvor.

Beliebter Treffpunkt für Endenicher Kinder und Jugendliche

Weder die Ermittlung der Kosten für die Instandsetzung des Parks und seiner Anlagen noch die Vorlage eines Zeitplans sind bisher geschehen“. Auch die verschiedenen Zuständigkeiten der Ämter, die für das Gelände hinter der Josef-Strunck-Halle zuständig sein sollen, seien bisher nicht dargelegt worden. Das alles ist gleichermaßen ärgerlich und unverständlich.“

Max Biniek von der SPD Endenich/Weststadt verweist auf das Interesse der Endenicher Kinder und Jugendlichen an dem Park: Laut einer SPD-Umfrage unter Jugendlichen sei der Endenicher Park einer der beliebtesten Treffpunkte. „Gleichzeitig wurde unter anderem der Wunsch nach verbesserten Sportmöglichkeiten geäußert.“

Somit dränge sich eine Sanierung der Sportanlagen im Park Endenich auf. „Wir hoffen, dass die Verwaltung endlich Kosten und Zeitplan vorlegt“, sagt Biniek.