Umzug an neuen Standort

Bonn. Das künftige Hauptquartier des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) wird ans Bonner Bundesviertel ziehen. Das gaben das IPC, die NRW-Landesregierung und die Stadt Bonn am Donnerstag bekannt.

24.01.2019

Das Internationale Paralympische Komitee IPC wird sein künftiges Hauptquartier vom Januar 2020 an in der ehemaligen Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen beim Bund haben. Das teilten das IPC und das Land NRW am Donnerstag mit. „Mit dem neuen langfristigen Standort sind die Weichen gestellt, um einen „Paralympischen Campus“ in Bonn und damit in Nordrhein-Westfalen zu schaffen, von dem Impulse für die Entwicklung des paralympischen Sports weltweit ausgehen können“, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).

Das Gebäude an der Dahlmannstraße werde dem IPC in einem Jahr als langfristiger und zukunftsfähiger Standort für sein Hauptquartier zur Verfügung stehen. Die Immobilie liegt in unmittelbarer Nähe des früheren Bundeskanzleramtes. Das IPC-Hauptquartier hat seinen Sitz in Bonn seit 1999. Bisher wird eine Immobilie an der Adenauerallee genutzt.

Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan äußerte sich erfreut, dass für das IPC nun eine sehr gute, dauerhafte Lösung gefunden wurde: "Die Stadt hat das IPC sehr gern bei seinen Bemühungen unterstützt, einneues Domizil in Bonn zu finden. Hierzu hat es mit dem Bund und dem Land zahlreiche Gespräche gegeben, die zu der nun gefundenen Lösung geführt haben. Ich danke dem Land, dass es nun diese ganz besondere Liegenschaft in schönster Lage am Rhein zur Verfügung stellt." (dpa/ga)