Bonn. Am Freitagnachmittag startete das Panama Open Air Festival in der Rheinaue. Die Veranstalter erwarten an den beiden Festivaltagen rund 20.000 Besucher

Von Ines Bresler, 13.07.2018

Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich am Freitagnachmittag pünktlich zum Start des Panama Open Air Festivals die ersten Besucher vor den insgesamt fünf Bühnen. Das Programm startete um 16 Uhr mit Animale auf der Hauptbühne. Weiter geht es am Samstag ab 12.30 mit Axel Hövelmann auf der Panama Stage, Adriano Rosso auf der Baumann Container Stage, Hondo auf der Umbrella Stage und einigem mehr.

Neben den Berliner DJ-Größen Ben Klock, Len Faki und Pan-Pot wurden auch die Chartstürmer von Lost Frequencies und Gestört aber Geil für die sechste Ausgabe von Panama gebucht. Auch Querbeat und die 257ers kommen in die Rheinaue.