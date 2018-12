Festival in Bonn

Bonn. Die Veranstalter des Panama Open Air haben auf Facebook die ersten Acts für das Jahr 2019 angekündigt. Hunderte Tickets für das Elektrofestival in der Bonner Rheinaue sind bereits verkauft.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.12.2018

Die ersten Acts für das Panama Open Air 2019 sind diese Woche bekannt gegeben worden. Auf Facebook verkündeten die Veranstalter, dass mehrere Künstler für das Elektrofestival im nächsten Jahr feststehen.

So kann als einer der Mainacts wohl Oliver Schories gewertet werden. Der 36-jährige DJ und Produzent hat sich mit Remixen und eigenen EPs einen Namen gemacht, spielte bereits Live-Sets auf der Fusion und dem MS Dockville und ist regelmäßig im Rheinland zu Gast - ob bei der Strandliebe am Bonner Bogen oder aber nun in der Rheinaue.

Eine weitere Größe der deutschen Elektroszene kommt mit dem Berliner Duo Format:B nach Bonn. Ursprünglich spielten sie Jazz und Klassik, seit 2005 machen Franziskus Sell und Jakob Hildenbrand auch elektronische Musik. Ihr Tech-House ist im Juli 2019 auf dem Panama Open Air zu bejubeln.

Panama Open Air-Festival 2018 Foto: Benjamin Westhoff Eindrücke vom Panama Open Air-Festival 2018.

Ebenfalls bestätigt für das Event sind Alma, 20-jährige DJane aus Helsinki, sowie Stephan Bodzin aus Bremen.

Karten gibt es ab 47,20 Euro bei bonnticket. Wie das Festival im Jahr 2018 ankam, ist hier nachzulesen.