Elektro-Event in Bonn

Bonn. Das Panama-Festival in der Bonner Rheinaue ist am Nachmittag gestartet. Als die Festivalfläche wegen eines Unwetters kurzzeitig geräumt wird, feiern die Gäste unter der Brücke.

Von Maximilian Mühlens, 12.07.2019

Der Pavillon stand keine halbe Stunde, da machte der Wind alles zunichte. Die Gestänge waren verbogen, die Plane zerknüllt. „Wir haben aber auch gedacht, dass das ohne Heringe hält“, erzählte einer der jungen Männer, die den Unterstand aufgebaut hatten.

Doch das Panama Open Air Festival in der Bonner Rheinaue hat am Freitag mit einem Unwetter begonnen. Zeitweise ließ Organisator Sandro Heinemann die Veranstaltung, zu der am Wochenende 25 000 Besucher erwartet werden, unterbrechen. Die Gäste aus ganz Deutschland störte das nicht: Sie feierten einfach an der Sammelstelle unter der Südbrücke weiter.

Eine der wenigen Gruppen, die mit einem Campingwagen anreisten, war die von Caro (24) und Dennis (23) aus Siegen. Das Modell „Münsterland Luxus“ machte seinem Namen alle Ehre: Im Inneren gab es nicht nur zwei Betten für insgesamt vier Personen, sondern auch eine kleine Küche samt Kühlschrank. Der wurde aber zum Wasserlager umfunktioniert, weil es keinen Strom gab. „Das brauchen wir auch nur zum Waschen“, erzählte Campingwagen-Mitbewohner Daniel.

Bilder vom Panama-Festival in Bonn Foto: Nicolas Ottersbach

Foto: Nicolas Ottersbach Auf der Blumenwiese in der Bonner Rheinaue stehen bereits zahlreiche Zelte.

Während sich die Männer ohne Strom problemlos zurechtfanden – ihr Grill war gasbetrieben –, mussten die Frauen improvisieren. „Das Festival-Outfit ist uns wichtig, es muss glitzern“, sagte Caro, während sie sich kleine Pailletten auf die Wange klebte. Ihre Haare hatte sie zwar schon zu Hause vorbereitet, trotzdem brauchte sie Strom für den Fön. Den fand sie an einem Servicestand. Der Gartentisch wurde kurzerhand zum Schminktisch, neben den Bier- standen die Haarspraydosen.

Der Zusammenhalt auf dem Campinggelände wurde von vielen Besuchern als „ganz besonders“ beschrieben. Wenn jemand Hilfe benötige, um zum Beispiel einen Hering in den Boden zu schlagen, dauere es nicht lange, bis ein Hammer bei den Zeltnachbarn aufgetrieben sei.

Veranstalter Sandro Heinemann rechnete damit, dass rund 1000 Besucher auf dem Festivalgelände übernachteten. „Wir freuen uns sehr, dass das Camping hier in der Rheinaue klappt“, so Heinemann. Für ihn sei es besonders wichtig, dass alles sauber und vor allem friedlich ablaufe.

„Das Gelände ist nicht so riesig, was wunderbar ist. Es ist sehr familiär. Wir sind das zweite Mal dabei und wurden auch gleich von anderen Campern wiedererkannt. Das ist echt cool“, sagte Annika aus Bruchsal. Das Programm war für sie so überzeugend, dass sie wieder nach Bonn gekommen war.

„Die Künstler, die hier auftreten, sind echt toll. Das hat man nicht oft, dass die alle bei einem Festival sind“, so die junge Frau. Zusammen mit ihrer Namensvetterin Annika lief sie mit einem Schild in Herzform über das Festivalgelände – für den Wiedererkennungswert. Das Schild hatten sie auch schon im vergangenen Jahr dabei.

