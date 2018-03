Aufgaben an Bürgerverein übertragen

Dottendorf. Der Ortsausschuss Dottendorf hat sich aufgelöst und seine Aufgaben an den Bürgerverein übertragen. Das Ziel des Ausschusses ist: Aus zwei eher schwachen Vereinen einen starken zu machen.

Von Leif Kubik, 28.03.2018

Aus zwei eher schwachen Vereinen einen starken machen: Das war das erklärte Ziel, das der Vorstand des Ortsausschusses Dottendorf mit seiner Auflösung verfolgt hat. Ob das funktioniert, muss nun die Zukunft zeigen, jedenfalls haben rund 30 Mitglieder nach einer lebhaften Diskussion am Montagabend im „Ortsteilzentrum“ genau das beschlossen. Denn neben dem traditionellen Zusammenschluss, der als Verein nicht eingetragen war, setzt sich seit dem Jahr 2012 auch der Bürgerverein Dottendorf/Gronau für die Belange des als Wohngebiet beliebten Bonner Ortsteils ein.

Diese Doppelstruktur gehört nun also ab sofort der Vergangenheit an: „Der Vorstand wird beauftragt, die Übertragung der Aufgaben des Ortsausschusses an den Bürgerverein Dottendorf/Gronau zu vollziehen – das Vermögen soll zweckgebunden für die Aufgaben des Ortsausschusses an den Bürgerverein übergeben werden.“ So lautete der Beschluss, mit dem die Bürgerversammlung schließlich nach durchaus kontroverser Diskussion das Ende des Ausschusses besiegelte: Dem Wunsch einiger Versammlungsteilnehmer, den Ausschuss auch in Zukunft am Leben zu erhalten, waren die Vorsitzende Christine Klusmann und Geschäftsführerin Renate Mengler mit der Frage begegnet, wer denn die Aufgaben übernehmen solle. Und weil sich dazu niemand bereitfand, beschloss man dann schließlich doch die Auflösung.

Ein wichtiger Punkt war die Frage nach der Zukunft des Vereinsvermögens. Das fließt nämlich satzungsgemäß nach der Auflösung an die Stadt. Weil man jedoch eine Satzungsänderung umgehen wollte und eine direkte Verschmelzung eines eingetragenen mit einem nicht eingetragenen Verein rechtlich nicht möglich ist, hofft man nun, dass die Gelder vom Stadtkämmerer zielgerichtet wieder nach Dottendorf zurückfließen und so die Arbeit des Bürgervereins sicherstellen. Der hat sich vornehmlich der Rettung und Bewirtschaftung des Ortsteilzentrums neben der Stadtteilbibliothek verschrieben, indem er dort zum Beispiel Konzerte veranstaltet und die Räume für Kulturveranstaltungen vermietet.

Die Aufgaben des Ortsausschusses waren dagegen in der Vergangenheit immer weniger geworden: Nachdem es keinen Maibaum mehr aufzustellen gab und die Kirmes ebenfalls eingeschlafen war, beschränkte sich dessen Aktivität fast nur noch auf die Organisation des Martinszugs. Die Vorsitzende Klusmann und Geschäftsführerin Mengler sind übrigens auch weiterhin für den Ort aktiv: In anderen Funktionen gehören beide schon länger auch dem Bürgerverein an.