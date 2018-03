Bonn. In der Ellerstraße kämpfte die Feuerwehr am Mittwoch gegen einen Großbrand in einem Wohnhaus. Eine Person starb beim Brand. Die Polizei konnte inzwischen ihre Identität und die Brandursache feststellen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.03.2018

Die Polizei Bonn gab am Montag bekannt, dass sie die Identität des Mannes, der am Mittwoch vergangener Woche bei dem Brand in einem Haus an der Ellerstraße ums Leben gekommen war, feststellen konnte. Es handele sich um einen 22-jährigen Mann. Die Brandermittler haben zudem keine Hinweise auf Brandstiftung oder Fremdverschulden gefunden. Nach bisherigen Ermittlungen muss ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben.

Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus war am Mittwochmittag von Passanten entdeckt worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein benachbarter Kindergarten war von den Betreuern evakuiert worden.