Weiterhin unklar

Bonn. In der Ellerstraße kämpfte die Feuerwehr am Mittwoch gegen einen Großbrand in einem Wohnhaus. Eine Person starb beim Brand, die Identität des Opfers ist weiterhin nicht geklärt.

Nach wie vor ungeklärt ist die Identität des Mannes, der am Mittwoch vergangener Woche bei dem Brand in einem Haus an der Ellerstraße ums Leben gekommen ist. Wie Polizeisprecher Frank Piontek dem General-Anzeiger am Sonntag auf Nachfrage mitteilte, sind die Gutachter immer noch mit der Ermittlung der Brandursache befasst. Überprüft werde auch noch die Identität des Toten.

Ein Ergebnis werde an diesem Montag erwartet. Der Brand in dem Mehrfamilienhaus war am Mittwochmittag von Passanten entdeckt worden (der GA berichtete). Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein benachbarter Kindergarten war von den Betreuern evakuiert worden.