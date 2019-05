In der Bonner Oper fand am Samstagabend die Benefizgala zugunsten der Deutschen Aids-Stiftung statt.

Bonn. Die achte Benefizgala zugunsten der Deutschen Aids-Stiftung in der Bonner Oper war gespickt mit hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern. Schirmherr ist Ranga Yogeshwar mit seiner Frau.

Vor einem Jahr hatte Ranga Yogeshwar gut gelaunt und sehr kenntnisreich als Moderator durch die Operngala zugunsten der Aids-Stiftung geführt. Bei der achten Benefizgala am Samstagabend in der Bonner Oper hat der Fernsehmoderator und Wissenschaftsjournalist mit seiner Frau Uschi die Schirmherrschaft übernommen.

Dass die von Helmut Andreas und Arndt Hartwig initiierte Gala inzwischen einer der gesellschaftlichen Höhepunkte in Bonn ist, zeigte sich nicht nur an der illustren Gästeschar, sondern auch an den hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern, die mit dem Beethoven Orchester unter Leitung von Dirk Kaftan den Abend zu einem musikalischen Hochgenuss werden ließen. Gänsehaut-Feeling am Schluss der Gala, als der Opernchor mit den rund 1000 Gala-Gästen Beethovens Ode an die Freude anstimmte.

Ausführliche Berichterstattung folgt.