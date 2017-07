Beethoven-Countdown läuft

Bonn. Bunt soll es sein, kurzweilig und unterhaltsam: Auf dem Bonner Marktplatz haben die Bürger für Beethoven am heutigen Samstag kurz nach 14 Uhr den Beethoven-Countdown gestartet, um die Bonner auf den 250. Geburtstag des größten Sohns der Stadt im Jahr 2020 einzustimmen.

Von Thomas Kölsch, 15.07.2017

Zahlreiche Künstler aus Klassik, Pop und Kabarett sorgen seitdem für Stimmung, darunter bislang das um einen Drummer erweiterte Crossover-Streichquartett BEAThoven, Bariton Giorgos Kanaris und Entertainerin Anka Zink. Immer wieder bleiben Menschen auf ihrem Weg stehen, um den Darbietungen zu lauschen – die paar Bierbänke vor der Bühne sind ohnehin durchgehend besetzt. Alles für Ludwig. „Wir müssen die Bürger einfach erreichen und begeistern“, erklärt der Vorsitzende der Bürger für Beethoven, Stephan Eisel. „Denn sie sind die besten Botschafter für unser Anliegen.

Noch bis 21 Uhr wird es bei dem Countdown-Konzert, das jetzt jedes Jahr wiederholt werden soll, einiges zu erleben geben. So wird die aus dem Beethoven-Orchester hervorgegangene Band Sue and the Operators noch das Beste aus Rock, Pop und Jazz präsentieren, Pianistin Susanne Kessel in die Tasten und Flamenco-Gitarrist Ismael Alcalde in die Saiten greifen. Ab 19.30 Uhr spielt schließlich die Band Sunny Skies auf.