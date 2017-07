Bonner Gastroszene

Bonn. Die Zukunft des traditionsreichen Bonner Wirtshaus „Im Stiefel“ als Lokal an der Bonngasse ist gesichert. Die Bitburger-Brauerei hatte zuvor länger nach dem richtigen Partner gesucht.

Der Pächter wird zum Inhaber: Olaf Dreesen, der seit 2008 das traditionsreiche Bonner Wirtshaus „Im Stiefel“ führt, hat die Immobilie jetzt von der Bitburger Braugruppe gekauft. Über den Preis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. „Wir freuen uns, dass mit der Familie Dreesen ein so erfolgreicher und langjähriger Partner unseres Unternehmens jetzt auch Eigentümer dieses so renommierten Bonner Gasthauses ist“, sagte am Dienstag Axel Dahm, Geschäftsführer der deutschen Bitburger Braugruppe.

Olaf Dreesen, dessen Familie das gleichnamige Rheinhotel in Bad Godesberg betreibt, zeigte sich stolz und glücklich über den Schritt: „Der Stiefel macht uns seit Anbeginn große Freude.“ Allerdings verhehlte er nicht, dass es anfangs gedauert habe, bis man das Lokal wieder „ans Laufen bekommen haben“.

In dem Traditionshaus an der Bonngasse ist seit 1771 eine Gastwirtschaft überliefert, die damit als eines der ältesten Lokale Bonns gilt. Diesen Betrieb nun auch besitzen zu dürfen, ist für den 39-jährigen Dreesen ein Zeichen für Konstanz, das zeigt: Es wird dort auch in Zukunft eine Gastronomie geben. Ganz im Gegensatz zu anderen Traditionsbetrieben wie das „Hähnchen“ oder den „Bären“, die in Bonn längst vom Markt verschwunden sind.

Warum die Bitburger-Gruppe das Haus verkauft hat? „Unser Primärgeschäft ist nicht, Gastronomie zu betreiben, sondern gutes Bier herzustellen“, sagte Dahm. Für das Unternehmen sei es wichtig gewesen, mit Dreesen den richtigen Partner für dieses Geschäft gefunden zu haben. In den Jahren 2014 bis 2016 hatte die Braugruppe noch zahlreiche Umbau- und Modernisierungsarbeiten durchgeführt. Bitburger zählt mit insgesamt sieben Millionen Hektolitern Bier zu den führenden Brauereigruppen Deutschlands und wird in siebter Generation als Familienunternehmen in Bitburg geführt.