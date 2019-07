Störung am Hauptbahnhof

Bonn. Ein Lkw hat am Mittwoch die Oberleitung der Stadtbahnen am Bonner Hauptbahnhof nahe der Nordunterführung beschädigt. Inzwischen ist die Störung behoben. Trotzdem kommt es zu Unregelmäßigkeiten im Nahverkehr.

Gegen 14 Uhr am Mittwochnachmittag hat ein Lkw des Abfallentsorgers Bonnorange einen Oberleitungsschaden nahe der Nordunterführung verursacht. Dadurch war die Straße Am Hauptbahnhof an dieser Stelle voll gesperrt. Die Nordunterführung war derweil weiterhin befahrbar.

Seit 17.15 Uhr ist die Störung behoben, und der Verkehr läuft wieder. In der Folge kommt es aber noch zu Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr.

Wie die Stadtwerke Bus und Bahn mitteilten, konnten die betroffenen Straßenbahnen der Linien 61 und 62 zeitweise nicht durchfahren und endeten vor der Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen. Techniker reparierten den Schaden. Busse mussten Umwege fahren, die Straße ist eine wichtige Durchgangsstraße für den Nahverkehr.

Polizeisprecher Michael Beyer bestätigte, dass Beamte den Verkehr zwischen Herwarthstraße (an der Nordunterführung) und Thomas-Mann-Straße regelten. Die Unterbrechung der Bahnen und die Reparaturen wirkten sich ebenfalls auf den Autoverkehr vor dem Hauptbahnhof aus. Nach Auskunft von SWB-Sprecher Werner Schui versuchten die Busse, sich ihren Weg zu bahnen. Die betroffene Straße ist ein Hauptzubringer zum Zentralen Omnisbussbahnhof (ZOB) und zum Friedensplatz, über den viele Buslinien fahren.

Im Juni 2017 war ein Baukran auf den Bonner Hauptbahnhof gestürzt. Die Bergung dauerte Stunden. Der Bahnhof musste evakuiert werden, der Bahnverkehr wurde komplett eingestellt. Im März 2018 hatte sich ein Lkw in der Oberleitung am Hauptbahnhof in Bonn festgefahren und für eine teilweise Sperrung der Bahnstrecke gesorgt.

