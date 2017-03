Stadt Bonn zieht Werbung zurück

Bonn. Ashok Sridharan zieht die Werbeaktion zum Bürgerentscheid Kurfürstenbad zurück. Die Plakate seien nur noch bis Dienstag zu sehen.

Die Stadt zieht ihre Werbeaktion zum Bürgerentscheid Kurfürstenbad zurück. Die Plakate sind nur noch bis Dienstag zu sehen. Die Buchung von Großwerbeflächen seien storniert, teilte Oberbürgermeister Ashok Sridharan mit.

Auf den Info-Bildschirmen am Hauptbahnhof sei sein Konterfei ab sofort nicht mehr zu sehen. Sridharan begründete sein Vorgehen damit, dass die Aktion offenbar polarisiere. Das sei nicht sein Ansinnen gewesen. Vorangegangen war ein hitziger Schlagabtausch im Rat.

Die Stadt wirbt seit Dienstag mit Plakaten dafür, beim Bürgerentscheid zum Erhalt des Kurfürstenbad mit „Nein“ zu stimmen. Oberbürgermeister Ashok Sridharan stützt sich in seiner klaren Haltung auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster.

„Nein beim Bürgerentscheid! Denn Bonn braucht ein neues Schwimmbad“, lautet die Botschaft auf den Plakaten. Dafür hatte die Stadt Werbeflächen der Firma Ströer gebucht: 110 City-Light-Poster (1,20 mal 1,75 Meter) an Straßen und an Bushaltestellen. Ab nächsten Dienstag sollten für zwei Wochen noch 34 großflächige Mega-Light-Boards an 17 Standorten hinzukommen.