Fahrverbote in Bonn

Bonn. Ein großflächiges Dieselfahrverbot wird es in Köln nicht geben, stattdessen sollen vier Straßen gesperrt werden. Was bedeutet dies nun für das Berufungsverfahren in Bonn?

Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster zu Fahrverboten in Köln wird es zunächst keine festen Termine für die weiteren Berufungsverfahren geben, die die Stadt Bonn und elf weitere Städte in Nordrhein-Westfalen betreffen. Der Senat des OVG will zunächst in Sondierungsgesprächen mit der Landesregierung und der Umwelthilfe herausfinden, ob ein Vergleich möglich ist.

Das OVG hatte am Donnerstag verkündet, dass der Luftreinhalteplan vom 1. April für die Stadt Köln rechtswidrig sei. Fahrverbote müssten in den vom Land Nordrhein-Westfalen entwickelten und fortzuschreibenden Plan für die Straßen Clevischer Ring, Justinianstraße, Luxemburger Straße und Neumarkt aufgenommen werden. Über das Ausmaß von Sperrungen in diesen Hauptstraßen müsste die zuständige Bezirksregierung Köln entscheiden. Damit liegt nun nach einem in der Sache ähnlichen Urteil für Aachen ein zweites Urteil vor.

Senat sieht Chancen auf Vergleich

Was die Städte Bonn, Bielefeld, Bochum, Dortmund, Düren, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Oberhausen, Paderborn und Wuppertal anbelangt, sieht der Senat offenbar Chancen, einen Vergleich zwischen der Landesregierung und der Umwelthilfe erzielen zu können. "Bei einem echten Vergleich könnte der Rechtsstreit ohne ein Urteil beendet werden", erklärte Gudrun Dahme, Pressedezernentin des OVG, dem GA. Der Verein Umwelthilfe klagt bundesweit vor Gerichten, weil in vielen Städten die EU-weiten Grenzen für den Ausstoß von Stickoxiden seit Jahren überschritten werden. Das Verwaltungsgericht hatte in seinem Urteil aus dem vergangenen Jahr Fahrverbote für Köln und Bonn als verhältnismäßig angeordnet. Gegen diese Entscheidung hatte die Landesregierung Berufung eingelegt.

Im Bonner Fall liegt seit August ein überarbeiteter Luftreinhalteplan der Bezirksregierung Köln vor. Er sieht Tempo 30 auf der Reuterstraße vor und den Einsatz von saubereren Linienbussen als bisher auf dem Belderberg. Auf diesen beiden Straßen ist der Schadstoffausstoß mit Stickoxiden in den vergangenen Jahren zu hoch gewesen. Ob diese Maßnahmen die Umwelthilfe davon abhalten werden, von einer gerichtlichen Klärung abzusehen, sollen die nicht-öffentlichen Gespräche ergeben. OVG-Sprecherin Dahme sagte, die Treffen würden vermutlich in der zweiten Oktober-Hälfte stattfinden. Nähere Einzelheiten über die Ergebnisse würden frühestens Anfang November vorliegen.