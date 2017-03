A565 zwischen Poppelsdorf und Lengsdorf

Bonn. An diesem Dienstag steht von 10 bis 14 Uhr in der A565-Baustelle zwischen den Anschlussstellen Bonn-Poppelsdorf und -Lengsdorf in Richtung Koblenz nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

13.03.2017

Auf der A565 gibt es an diesem Dienstag einen Engpass. Wie der Landesbetrieb Straßen NRW mitteilte, steht von 10 bis 14 Uhr in der A565-Baustelle zwischen den Anschlussstellen Bonn-Poppelsdorf und -Lengsdorf in Richtung Koblenz nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Sperrung diene der Herstellung einer Kanalquerung, heißt es weiter.

Auf dem A565-Abschnitt werden durch die Regionalniederlassung Ville-Eifel von Straßen NRW in mehreren Bauphasen die Fahrbahnen, Entwässerungsleitungen sowie Schilder, Schutzplanken und Markierungen erneuert.

Die aktuelle Verkehrslage