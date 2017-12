Bonner Hallenbäder

Frankenbad Bonn, Adolfstraße 45: Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr geschlossen, 27. Dezember 6.30 bis 21 Uhr, 28. Dezember 6.30 bis 13.30 Uhr, 29. Dezember 6.30 bis 14 Uhr, 23. und 30. Dezember von 7 bis 14.45 Uhr.

Aggua Troisdorf, Aggerdamm 22: 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen; Heiligabend und Silvester von 9 bis 14 Uhr geöffnet, Neujahr 10 bis 22 Uhr, 27. bis 30. Dezember 9 bis 22 Uhr.

Oktopus Siegburg, Zeithstraße 110: Heiligabend geschlossen, 1. und 2. Weihnachtstag sowie Neujahr von 12 bis 18 Uhr geöffnet, Silvester 7 bis 16 Uhr, 27. bis 30. Dezember 6 bis 20 Uhr.

Helmut-Loos-Bad Niederkassel-Lülsdorf, Berliner Straße 33: vom 18 Dezember bis 7. Januar geschlossen.

Hallenbad Menden, Siegstraße: Heiligabend bis Neujahr geschlossen.

Hallenfreizeitbad Bornheim, Rilkestraße 3: Heiligabend, 1. Weihnachtstag, Silvester und Neujahr geschlossen; 27. bis 30. Dezember von 10 bis 21.30 Uhr geöffnet.

Monte Mare Rheinbach, Münstereifeler Straße 69: Heiligabend, 1. Weihnachtstag und Silvester geschlossen, 2. Weihnachtstag und Neujahr von 10 bis 19 Uhr, 27. bis 30. Dezember von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

Hallenbad Meckenheim, Siebengebirgsring: bis 7. Januar geschlossen.

Hallenfreizeitbad Königswinter, Cleethorpeser Platz 10: bis 26. Dezember und an Neujahr geschlossen; geöffnet am 27. Dezember von 6 bis 13 Uhr, am 28. u nd 29. Dezember von 6 bis 21.30 Uhr, am 30. Dezember von 7 bis 17 Uhr und an Silvester von 7 bis 15 Uhr.

Thermen & Badewelt Euskirchen, Thermenallee 1: Heiligabend von 9 bis 14 Uhr, am 1. Weihnachtstag und Neujahr von 11 bis 23 Uhr geöffnet, vom 26. bis 28. Dezember von 9 bis 23 Uhr, 29. und 30. Dezember von 9 bis 24 Uhr und Silvester von 9 bis 17 Uhr.

Twin Bad Neuenahr-Ahrweiler, Am Gartenschwimmbad 21: Weihnachten, Silvester und Neujahr geschlossen; vom 27. bis 30. Dezember von 9 bis 21 Uhr (am 28. nur bis 14 Uhr) geöffnet.