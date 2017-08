Schnäppchenpreise im Schumannshaus

Endenich. Die Musikbibliothek in Endenich räumt seine Regale für Neuanschaffungen. Das ist Glück für Liebhaber klassischer Klänge: Auf dem Flohmarkt können noch bis 25. August Musikalien erstanden werden.

Von Gabriele Immenkeppel, 09.08.2017

Karin Groß konnte ihre „Schätze“ kaum tragen. „Ich habe mir dort hinten schon ein kleines Depot angelegt“, erzählte die Pianistin und Klavierlehrerin aus Dortmund. „Ich bin wirklich begeistert, was man hier alles findet.“ Sie gehörte zu den Ersten, die am Dienstag in die Musikbibliothek des Schumannhauses in die Sebastianstraße nach Endenich gekommen waren.

Kaum hatte das Team um Leiterin Silke Kovàr die Türen geöffnet, waren die Kisten und Fächer mit Notenblättern sowie Büchern umringt von Musikliebhabern. „Zweimal im Jahr bieten wir einen solchen Ausverkauf an“, erklärte sie. „Denn schließlich brauchen wir Platz in den Regalen für unsere Neuanschaffungen.“ Das, was länger nicht mehr ausgeliehen wurde oder was gleich mehrfach vorhanden war, wurde zu Schnäppchenpreisen angeboten. „Mit 50 Cent geht es los. Jeder kann uns ein entsprechendes Angebot machen“, so Kovàr.

Karin Groß hatte inzwischen einige Bach-Notenblätter gefunden. „Zwar bin ich für meinen Unterricht gut bestückt, doch diese Partituren kann ich auch gut gebrauchen“, freute sie sich. Dabei war sie nur durch Zufall auf dieses Angebot gestoßen. „Ich habe in Bonn eine Bekannte besucht und den Hinweis auf diesen Flohmarkt gelesen.“ Nicht nur Orchester- oder Berufsmusiker besuchten die Bibliothek im Schumannhaus regelmäßig. „Es kommen auch viele Lehrer und Interessierte, die sich langsam an Musik herantasten. Junge sowie Alte“, erklärte die Leiterin. Denn neben Notenblättern standen in den Regalen auch DVDs, CDs sowie Bücher.

Wie gut die Kiste sortiert war, in der Groß nach Schnäppchen stöbert, das hatte mittlerweile auch Hermann Weiz entdeckt. „Sind Sie fertig?“, fragte er ganz ungeduldig, denn er hatte aus den Augenwinkeln heraus gesehen, dass verschiedene Beethoven-Blätter angeboten wurden, die ihm noch in seiner Sammlung fehlen. „Viele kommen zu uns, um gezielt zu suchen“, so Silke Kovàr, denn schließlich seien neue Notenblätter nicht gerade preiswert. „Und auch im Internet findet man meist nicht das Richtige. Deshalb haben wir immer sehr viele Musikbegeisterte, die unser Angebot gerne annehmen und bei uns kaufen.“ Noch bis zum 25. August werden die musikalischen „Schätzchen“ zu Sonderpreisen angeboten.

„So, ich habe genug“, verkündete Karin Groß nach einiger Zeit. Sie hatte mittlerweile so viel ausgesucht, dass nichts mehr in ihre Taschen hineinpasste. „Auch wenn ich gerne noch das eine oder andere gehabt hätte – mehr kann ich einfach nicht tragen.“

Die Musikbibliothek, Sebastianstraße 182 ist geöffnet am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils von 11 bis 13.30 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr.