Spitzenplätze für Bonn und Alfter

18.01.2017 Bonn. Jeder zweite Erwerbstätige arbeitet nicht da, wo er wohnt. Durchschnittlich knapp 20 Kilometer ist er oder sie morgens unterwegs. Die Stadt Bonn ist nach Düsseldorf die Stadt mit der höchsten Einpendlerquote, Alfter zählt die meisten Auspendler.

Fast jeder Zweite der knapp neun Millionen Berufstätigen in Nordrhein-Westfalen verdient sein Geld nicht am Wohnort, sondern fährt mit Auto, Bus oder Bahn zur Arbeit.

Das hat das Statistische Landesamt (Information und Technik Nordrhein-Westfalen) am Mittwoch mitgeteilt. Wer pendelt am meisten, wer am wenigsten? Womit pendelt man am liebsten in Nordrhein-Westfalen?

Dabei ist die Fahrt oft mit Stress verbunden. Staus, Streiks und schlechtes Wetter bremsen die Pendler zunehmend aus.

Vor allem die Autofahrer müssen Geduld haben: Nach Zahlen des ADAC gab es auf den Autobahnen in NRW 2016 einen Staurekord, weil immer mehr Autos und Lastwagen unterwegs sind, außerdem sind die Fahrbahnen marode, Baustellen verengen die Straßen.

Zahlen und Fakten Foto: Holger Arndt 2015 zählte NRW 4,53 Millionen Pendler 2015 arbeiteten 4,42 Millionen Berufstätige in ihrem Wohnort, weitere 4,53 Millionen der 8,95 Millionen Erwerbstätige dagegen pendelten in eine andere Stadt.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand Holzwickede hat höchste Einpendlerquote Hauptstadt der sogenannten „Einpendler“ - also der Menschen, die aus ihrem Wohnort dorthin kommen - bleibt Holzwickede (Kreis Unna), rund 84,5 Prozent der dortigen Erwerbstätigen kommen aus einer anderen Stadt. „Auf unserem Gemeindegebiet liegt ein Gewerbepark nahe des Dortmunder Flughafens, dort arbeitet ein Großteil der rund 10.000 Einpendler“, erklärt Stefan Thiel, der Wirtschaftsförderer von Holzwickede.

Foto: dpa Marsberg hat niedrigste Einpendlerquote Dagegen weist Marsberg die niedrigste Einpendlerquote auf, rund 27,4 Prozent der Arbeitnehmer kommen aus einem anderen Ort. Auch in Sundern sind es mit 28,5 Prozent überdurchschnittlich wenig.

Foto: Wolfgang Henry Aflter hat die meisten Auspendler Alfter und Rheurdt haben mit je 83,3 Prozent die anteilig meisten „Auspendler“.

Foto: dpa (Archiv) Nur jeder vierte Münsteraner pendelt Wer dagegen in Münster wohnt, arbeitet oft auch dort - nur rund jeder vierte Münsteraner pendelt. Das ist der niedrigste Wert aller 396 Städte und Gemeinden in NRW. IN Köln sind es 26,6 Prozent.

Foto: Gustavo Sanchez Bonn hat zweithöchste Einpendlerquote Unter den zehn bevölkerungsreichsten Städten in NRW hatte Düsseldorf die höchste Einpendlerquote (58 Prozent) vor Bonn (55,4 Prozent).

Foto: Stefan Puchner Duisburg hat viele Auspendler Bei den Auspendlern liegt Duisburg mit 43,7 Prozent vor Bochum (42,4 Prozent).

Foto: dpa Dreiviertelmillion Pendler nach Köln, Düsseldorf und Essen Allein nach Köln (315.744), Düsseldorf (296.037) und Essen (148.790) pendelten insgesamt und täglich mehr als eine Dreiviertelmillion Berufstätige.

Foto: Jens Wolf Knapp 20 Kilometer Im Durchschnitt legt ein Pendler 19,7 Kilometer auf dem Weg zur Arbeit zurück, mal mit dem Fahrrad, mit dem Bus, der Bahn oder dem Auto. Frauen sind dabei zwei Kilometer weniger unterwegs.

Foto: Patrick Pleul Pendler fahren bis zu 120 Kilometer Die Statistiker wissen allerdings auch von deutlich weiteren Strecken. „Es gibt auch einige Ausreißer, die mehr als 80 Kilometer, teils bis zu 120 Kilometer am Tag zur Arbeit fahren“, sagt Olivia Martone vom Landesamt.

Warnung vor den Folgen des Pendelns

IT.NRW-Präsident Hans-Josef Fischer warnt vor den Folgen des Pendelns: „Wir haben eine mobile Arbeitswelt, die vor allem dadurch geprägt ist, dass jeder zweite Beschäftigte vor und von der Arbeit einen nicht unbeträchtlichen weg zurücklegt“, sagt er. „Der Faktor Arbeit wird so um einen weiteren Faktor, den Stress, erweitert.“

Daten zu Pendlern sind vor allem für die Unternehmen wichtig, die Standortfragen klären wollen. Außerdem sind Stadtverwaltungen angewiesen auf die Zahlen, wenn sie ihre Infrastruktur planen wollen. (dpa)

