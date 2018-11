Festliche City

BONN. Die Stadt hat Weihnachtsbäume in den Stadtbezirken aufgestellt. Als letztes war nun die große Nordmanntanne auf dem Marktplatz dran.

Es wird vorweihnachtlich in der Bonner Innenstadt. Das Amt für Stadtgrün hat am Donnerstagmorgen auf dem Marktplatz eine Nordmanntanne aus den Niederlanden aufgestellt. Der etwa 13 Meter große Nadelbaum wiegt etwa 1,7 Tonnen, wurde auf einem Tieflader angeliefert und mit einem Kran in Stellung gebracht. Er wird für den an diesem Freitag beginnenden Weihnachtsmarkt stimmungsvoll dekoriert.

Die Bäume auf dem Rochusplatz in Duisdorf, auf dem Moltkeplatz in Bad Godesberg und auf dem Beueler Rathausvorplatz wurden bereits aufgestellt.Sie kommen aus dem Rösberger Forst im Vorgebirge. Schon in der vergangenen Woche hatte das Amt für Stadtgrün einen Baum auf dem Münsterplatz aufgestellt, dessen Zweige allerdings wegen der laufenden Großsanierung des Münster zur Kirchenseite hin etwas gestutzt werden musste. Die Standsicherheit beeinträchtige dieser Eingriff nicht.