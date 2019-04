Diskussion über das Grundgesetz

Die Kultusministerkonferenz will an alle Schüler eine Ausgabe des Grundgesetzes ausgeben lassen.

BONN. Nur noch wenige Plätze gibt es für das Bürgerforum des General-Anzeigers mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) am kommenden Sonntag. Eine Anmeldung ist noch bis Mittwoch, 24 Uhr, möglich.

Für das Bürgerforum des General-Anzeigers mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) am Sonntag, 28. April, 16.30 Uhr, sind noch wenige Plätze frei. Aus Anlass des Jubiläums 70 Jahre Grundgesetz haben Leser des General-Anzeigers, der Kölnischen Rundschau und der Rheinischen Post die Gelegenheit, mit dem Düsseldorfer Regierungschef zu diskutieren.

Vielleicht haben Sie auch Ideen, wie die Verfassung der Bundesrepublik weiterentwickelt werden kann und bringen diese in die Diskussion mit ein. Moderiert wird die Veranstaltung von den Chefradakteuren Cordula von Wysocki (Kölnische Rundschau), Michael Bröcker (Rheinische Post) und Helge Matthiesen (General-Anzeiger).

Die Veranstaltung findet im historischen Bundesratssaal am Platz der Vereinten Nationen in Bonn statt. Einlass ist von 16 Uhr bis 16.20 Uhr. Im Anschluss an die Diskussion laden wir zu einem kleinen Imbiss ein. Wenn Sie teilnehmen möchten, rufen Sie bitte unsere Hotline an: 01379/88 69 15 (0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunk abweichend). Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse an. Die Hotline ist bis Mittwoch, 24. April., 24 Uhr, freigeschaltet.