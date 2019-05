Sanierung in Bonn

So sieht es momentan auf der Baustelle der Beethovenhalle aus.

Bonn. Der Fertigstellungstermin zur Sanierung der Beethovenhalle in Bonn ist zwar für Mai 2021 angesetzt - ob das klappt ist jedoch weiter fraglich. Ein neuer, von den Architekten vorgelegter Terminplan steht in der Kritik.

Auf der Baustelle in der Beethovenhalle herrscht noch immer Chaos. Zwar haben die Architekten einen neuen Terminplan vorgelegt. Dieser sei aber „fehlerhaft und ungeeignet, den Bauprozess zu koordinieren“, erklärte der externe Projektsteuerer am Freitag im zuständigen Projektbeirat. Damit ist auch der Fertigstellungstermin Mai 2021, den die Stadtverwaltung am Donnerstag genannt hatte, eher mit Fragezeichen versehen.

Außerdem habe eine weitere Firma wegen Zeitverzugs gekündigt, teilte der Projektsteuerer mit. Demnach sind bereits vier Aufträge im Bereich technische Gebäudeausstattung gekündigt. Weitere Unternehmen haben ihre Kündigungsabsicht schon bekundet. Die Stadt führt Gespräche mit Planern und Baufirmen, um einen Weg zu finden, die Sanierung abzuschließen. Die Halle sollte eigentlich bis Ende 2018 für rund 61,5 Millionen Euro fertiggestellt werden. Aktuelle Prognose laut Stadt: 117,4 Millionen Euro.

Ausführliche Berichterstattung folgt.