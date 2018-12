Interview mit Alfons Am Zehnhoff-Söns

Am Bonner Hafen werden heutzutage rund 50 An- und Abfahrten von Schiffen pro Woche abgewickelt. Der überwiegende Teil – rund 85 Prozent – werden im kombinierten Verkehr transportiert. Das bedeutet, dass mindestens ein weiterer Verkehrsträger involviert ist. Die Waren in den Containern kommen aus den Überseehäfen in Rotterdam, Antwerpen und Amsterdam. Vor allem in den Jahren 2008 bis Mitte 2012 sind erhebliche Millionenbeträge in den Ausbau der Infrastruktur im Ortsteil Graurheindorf investiert worden, die der Bund erheblich mitfinanziert hat. Die von außen besonders wahrnehmbare Containerbrücke misst 43 Meter in der Höhe und verfügt über einen 122 Meter langen Brückenträger. Hinzu kamen der Bau einer 100 Meter langen Spundwand und zwei Kranbahnschienen von 300 Metern Länge. Schallschutzmauern reduzieren den Lärm für Anwohner.

Das Unternehmen Am Zehnhoff-Söns hat August am Zehnhoff im Jahr 1907 mit 28 Jahren gegründet. Damals waren Büro und Lagerhallen in der Römerstraße, der Schiffsumschlag lief über eine Handelswerft, die auf der Höhe der heutigen Beethovenhalle stand. Am Zehnhoff kaufte im Jahr 1924 Grund und Boden in Graurheindorf und baute dort das erste Lagerhaus. Im letzten Kriegsjahr 1945 wird der Betrieb durch einen Bombenangriff schwer beschädigt. Der Unternehmensgründer fällt der Gestapo in die Hände und gilt seitdem als verschollen.

Seine Witwe Anna am Zehnhoff übernimmt die Geschäfte und leitet den Wiederaufbau ein. Der Logistiker wächst in den Folgejahren. In den 1960er Jahren wird Louise am Zehnhoff-Söns, die Mutter der heutigen Geschäftsführer Alfons und Gregor, Inhaberin des Unternehmens. Ihr Mann Wilhelm Söns steigt in die Geschäftsführung ein. 1970 wird der Fuhrpark vergrößert, 1984 zieht die Verwaltung von der Römerstraße direkt auf das Areal des Hafens. In den 2000er Jahre übernehmen die Söhne, unter ihrer Ägide gründen sich die Bonner Hafenbetriebe GmbH, an denen die GmbH 51 Prozent, die Stadtwerke 49 Prozent hält. 2015 steigt der Betrieb beim Trierer Hafen an der Mosel ein. Heute arbeiten rund 350 Mitarbeiter für den Logistiker.