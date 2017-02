Abriss der Bonner Südüberbauung

07.02.2017 Bonn. Nur wenige Tage ist es her, dass der Abrissbagger zum ersten Mal vorsichtig an der Fassade der Südüberbaung kratzte. Am Dienstagmorgen sind nun die ersten Elemente des hölzernen, blickdichten Bauzauns aufgestellt worden.

Nun hat sich der Durchgang des Fußgängerzonenteils der Maximilianstraße - wie angekündigt - verschmälert. Vor der Spielhalle, Mr. Music und den anderen Geschäften ist es enger geworden. Allerdings scheint es die Passanten bislang nicht zu stören, alle kommen bis jetzt noch gut durch. Rund viereinhalb Meter ist der Durchgang breit, so dass selbst ein Lieferwagenfahrer stetig links und rechts blickend am Morgen durchkam. Die Fußgänger mussten ihm allerdings Platz machen.

Für die wird es jetzt ohnehin schwieriger, ihre Wege zu finden. Der Durchgang zwischen dem ehemaligen City-Pick und der Ruine ist wegen der Arbeiten versperrt - ebenso zwei Abgänge zur U-Bahn. Die Fußgängerampel am alten Cala-Dor ist abgehängt.

Auch der dort beginnende Bürgersteig entlang der Straße "Am Hauptbahnhof" ist keiner mehr. Die Aufhängungen der Straßenbahnoberleitungen an der Südüberbauung sind gekappt, mit Betonplatten beschwerte Masten am Bahnhof sorgen für Ersatz und somit dafür, dass die Stahldräte stabil hängen.

Abriss der Südüberbauung am Hauptbahnhof Foto: Richard Bongartz Der nun engere Durchgang an der Maximilianstraße.

Foto: Richard Bongartz Blick in die Passage.

Foto: Richard Bongartz Neue Masten halten die Oberleitungen der Straßenbahn.

Foto: Richard Bongartz Mitarbeiter der Abrissfirma Hofstede beraten das weitere Vorgehen.



Foto: Richard Bongartz Am ehemaligen City-Pick geht es nicht mehr zur U-Bahn hinunter.

Foto: Richard Bongartz Blick in den Innenhof der Südüberbauung.

Foto: Richard Bongartz Die entkernte Passage.

Foto: Richard Bongartz Arbeiter in Schutzkleidung.



Foto: Richard Bongartz Im Innenhof türmt sich Sperrmüll.

Foto: Richard Bongartz Die Müllberge im Innenhof zeigt Gerhard Kamman von der Abrissfirma Hofstede.

Foto: Richard Bongartz Die Fassade der Südüberbauung im Innenhof.

Foto: Richard Bongartz Diese Rolltreppen sind außer Betrieb.



Foto: Richard Bongartz Der Bürgersteig Am Hauptbahnhof kann nicht mehr genutzt werden.

"Als nächstes kommt der Zaun rundherum", sagte Gerhard Kamman von der Abrissfirma Hofstede aus Rotterdam. Das werde aber noch einige Tage dauern. Die meiste Arbeit in den vergangenen Tagen fand im Inneren des Gebäudes statt, wo Arbeiter in Schutzanzügen und mit Mundschutz entkernen. Im ebenfalls abgesperrten Innenhof türmen sich Leitungen, Verkleidungen, Holz und Metall, was alles noch abtransportiert wird.

Spektakulärer wird es nach Auskunft von Kamman in etwa zwei Wochen, wenn es an den eigentlichen Abriss geht. "Dann ist das echte Arbeit", sagte er. Später entsteht dort das Maximilian Center der Ten Brinke Gruppe. (Richard Bongartz)