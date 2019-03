Zwei tote Tiere

Bonn. Ein nicht angeleinter Hund hat Ende Februar zwei Enten am Rheinauensee in Bonn gerissen. Die Stadt nimmt deshalb die Halter von Hunden in die Pflicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.03.2019

Das Amt für Stadtgrün erinnert aus aktuellem Anlass daran, dass Hunde in der Rheinaue angeleint werden müssen. Ende Februar wurden zwei Enten am Rheinauensee von einem Hund gerissen, wie die Stadt in einer Mitteilung berichtet.

Die Bonner Straßenordnung sieht vor, dass Hundehalter ihre Tiere unter anderen in den Grünanlagen und den U-Bahn-Bereichen an der Leine führen müssen. Ist der Jagdinstinkt beim Hund erst geweckt, sei er meist unempfänglich für Rufe und Pfiffe des Halters. Die Beute wird verletzt oder sogar getötet. Am Rheinauensee, wo Enten und Schwäne leben, ist es nach Angaben der Stadt daher besonders wichtig, Hunde stets an der Leine zu führen.

In der Rheinaue gibt es jedoch auch eine Freilauffläche. Hier können sich Hunde unangeleint austoben. Unter www.bonn.de/hundefreilaufflaechen werden alle Flächen auf dem Stadtplan angezeigt. Bei Kontrollen achtet der Stadtordnungsdienst auch auf die Anleinpflicht. Bei einem Verstoß kann ein Bußgeld von 25 Euro verhängt werden.