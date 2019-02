Zahl in Bonn steigt auf 900

BONN. Die Zahl der Bonner Leihräder wächst weiter an. Nextbike liefert in diesen Tagen die letzten, von den Stadtwerken bestellten Räder aus. Damit steigt die Gesamtzahl der verfügbaren Leihräder auf 900.

Die Firma Nextbike will noch fehlende Mietfahrräder bis Karneval ausliefern. Das teilte Veronika John, Sprecherin der Bonner Stadtwerke (SWB), am Dienstag mit. Nextbike habe angekündigt, 180 Räder noch in dieser Woche in die Stadt zu bringen und die letzten 140 Räder bis Weiberfastnacht bereitzustellen. Damit stünden dann, so John, alle bestellten 900 Räder den Bürgern zur Verfügung. Nextbike tritt für die SWB als Dienstleister auf und übernimmt die Bereitstellung und Wartung der Räder. Zuletzt hatte es Engpässe bei der Produktion gegeben.