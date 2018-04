Knauber, KTM und Vollmar

BONN. Jubiläum, Neueröffnung, Erweiterung und eine Make-up-Event-Halle: Ein Blick in die Bonner Geschäftswelt, in der sich wieder einmal einiges tut.

Sein 50-jähriges Bestehen feiert Knauber am Samstag, 14. April, in der Filiale in Bonn an der Endenicher Straße 120-140 mit einer Jubiläumsfeier. Um 10 Uhr beginnt das Programm mit dem Anschnitt einer Geburtstagstorte. In der Gartenabteilung können sich Kunden nach dem Pflanzenkauf kostenlos ihre Blumenkästen bepflanzen lassen.

Für Kinder werden verschiedene Aktionen angeboten: neben einer Rallye können sie Tontöpfe gestalten und bepflanzen. Ein Laserspezialist bietet zudem Ledergravuren an. Auch die Feinkosthändler vor dem Markt beteiligen sich an der Jubiläumsaktion. Die erste Knauber-Filiale eröffnete der Bonner Unternehmer Carl Ernst Knauber im April 1968 unter dem damaligen Namen "Knauber's Hobby Markt" mit einem Sortiment für Heimwerker. Die Idee hatte er während einer Reise in den USA entwickelt. Heute zählen sechs Filialen zu dem Unternehmen: in Bonn, Bad Godesberg, Troisdorf, Pulheim, Ahrweiler und Bensberg. 2013 lancierte das Unternehmen auch einen eigenen Onlineshop.

KTM eröffnet Stützpunkt

Ein Stützpunkt des österreichischen Motorrad- und Sportwagenherstellers KTM hat an der Bornheimer Straße 230 eröffnet. Das Angebot reicht von Kinderrollern bis hin zu Motorrädern. Neben dem Verkauf von neuen und gebrauchten Modellen, Bekleidung sowie Zubehör bietet der Laden auch Reparaturen und Umbauten in der eigenen Werkstatt an. Das Geschäft soll auch in der motorradfreien Saison geöffnet sein. Im Winter können Kunden ihre Motorräder dort einlagern lassen.

Vollmar vergrößert Hauptgeschäft

Mit einer Neuigkeit wartet die Parfümerie Vollmar - seit 1911 in Bonn an der Sternstraße - auf: Sie hat ihr Hauptgeschäft in der Sternstraße 64 deutlich vergrößert und in einer ehemaligen Möbelhalle zwischen dem Ladengeschäft und der Friedrichstraße eine Make-up-Event-Halle eingerichtet. "Mit Loft 8 erweitern wir unser Hauptgeschäft in der Sternstraße um rund 300 Quadratmeter, also um fast das Doppelte", erklärten Gabriele und Martin Hergarten, die das traditionsreiche Familienunternehmen bereits in dritter Generation leiten.

"Wir haben die Möbelhalle, die sich hier zuvor befand, sorgfältig umgestaltet und ihren einzigartigen Charakter erhalten. In diesem stimmungsvollen Raum haben wir eine neue Einkaufswelt erschaffen." Das Loft verbindet das Geschäft in der Sternstraße mit der Friedrichstraße; in Zukunft wird die Parfümerie von beiden Straßen aus zu betreten sein. Den Kunden steht außerdem zusätzlich ein Café und eine Cocktailbar zur Verfügung. Die Eröffnung ist am Dienstag, 17. April.