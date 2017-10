Claus Parlow übernimmt den Vorsitz

Bonn. Der bisheriger Vorstand der Behinderten-Gemeinschaft wird mit großer Mehrheit abgewählt. Welche Verhältnisse der alte Vorstand hinterlassen hat, möchten die Nachfolger noch nicht bewerten.

Von Martin Wein, 10.10.2017

Die Behinderten-Gemeinschaft Bonn (BG) hat einen neuen Vorstand. Wie schon im Jahr 2013 übernimmt der Tiefbauamts-Mitarbeiter Claus Parlow den Vorsitz des Vereins, der in Bonn auch das öffentliche Amt des städtischen Behindertenbeauftragten ausübt. Parlow, der selbst im Rollstuhl sitzt, hatte seinerzeit aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niedergelegt. Inzwischen gehe es ihm wieder besser, sagt er. Als zweiter Vorsitzender wurde Marco Thoma vom Bonner Verein Dunital gewählt. Dritte Vorsitzende wurde Andrea Elsmann vom Diakonischen Werk.

Von den bisherigen Vorstandsmitgliedern Wilfried Ring, Ulrike Graepp und Hans-Hermann Heyland hatten sich nur zwei wieder zur Wahl gestellt. Sie wurden aber von den 28 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern mit deutlicher Mehrheit abgewählt. Im Anschluss sagten sie eine ordnungsgemäße Übergabe der Vereinsgeschäfte zu.

Seit Juni keinen Vorstand mehr

Mit der Neuwahl umging der Verein, dem rund 50 Vereine und Träger der Behindertenhilfe sowie 20 Einzelpersonen angehören, die Bestellung eines Notvorstands durch das Bonner Amtsgericht. Wie der GA Mitte August berichtete, verfügte der Verein seit Ende Juni über keinen ordnungsgemäß bestimmten Vorstand mehr, da die zweijährige Amtsperiode abgelaufen war. Eine Neuwahl war mit Verweis auf geplante Satzungsänderungen hinausgezögert worden.

Verschiedene Mitglieder hatten insbesondere dem bisherigen geschäftsführenden Vorstand Hans-Hermann Heyland, einem Rechtsanwalt aus Königswinter, eine desintegrative Führung vorgeworfen, die die Interessen der Bonner Behinderten nicht angemessen vertrete. Auch das Finanzgebaren des Vereins, dessen Arbeit von der Stadt Bonn 2017 mit fast 200.000 Euro unterstützt wird, ließ Fragen offen. Aus Protest hatte das Diakonische Werk nach langem Zögern den Verein verlassen.

Neuanfang

Mit seinen neuen Vorstandskollegen sieht Vereinsvorstand Parlow nun alle Zeichen auf Neuanfang gestellt. „Wir wollen gemeinsam mit unseren Mitgliedern den Verein wieder zu dem machen, was er einmal war – einer Anlaufstelle für Menschen mit einem Handicap gleich welcher Art“, sagte er bei der ersten Sitzung des neuen Vorstands.

Seine Stellvertreterin Elsmann sieht die Hauptaufgabe des neuen Führungstrios in der aktiven Umsetzung des behindertenpolitischen Teilhabeplans. Zudem müsse die BG wieder attraktiv für neue Mitglieder gemacht werden und in ihrem Handeln transparent auftreten. Als eine der ersten Amtshandlungen will der Vorstand deshalb die schwer auffindbare Geschäftsstelle an der Oppelner Straße 130 besser ausschildern, damit sie von Betroffenen überhaupt gefunden wird.

Welche Verhältnisse der alte Vorstand tatsächlich hinterlassen hat, möchten die Nachfolger noch nicht bewerten. „Wir sind gerade dabei, uns in die Unterlagen einzuarbeiten“, sagte Marco Thoma. Faktisch habe die BG kurz vor der Auflösung gestanden, glaubte Elsmann. Nun solle der Blick nach vorne gehen. Auch das Diakonische Werk will dabei wieder als aktives Mitglied mitwirken und hat seinen Wiedereintritt beantragt.