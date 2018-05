Bonn. Das neue Sicherheitssystem „Monica“ des Fraunhofer-Instituts für angewandte Informationstechnik (FIT) kommt am Wochenende bei Rhein in Flammen erstmals zum Einsatz und soll dafür sorgen, dass Katastrophen wie bei der Loveparade in Duisburg künftig verhindert werden.

Von Leif Kubik, 04.05.2018

Stadtdirektor Wolfgang Fuchs glaubt, dass sich mit dem System „Monica“ Katastrophen wie jene auf der Loveparade in Duisburg hätten verhindern lassen. Das erklärte er am Donnerstag bei einem Vor-Ort-Termin in der Rheinaue. „Monica“ steht als Kürzel für ein im vergangenen Jahr gestartetes Forschungsprojekt, mit dem das Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik FIT die Sicherheit und den Lärmschutz auf Großveranstaltungen mit Mitteln des sogenannten „Internets der Dinge“ verbessern will. Nun sollen die bisher entwickelten technischen Lösungen am kommenden Wochenende bei Rhein in Flammen erstmals in der Praxis getestet werden.

Dazu wollen die Stadt Bonn und das Institut aus Sankt Augustin bei dem anstehenden Großereignis unter anderem Besucherströme erfassen und Lärmemissionen überwachen. Die installierte Hardware klingt zunächst nicht sonderlich beeindruckend: Mit vier Kameras wollen die Projektverantwortlichen messen, wie viele Besucher sich am sogenannten Brückenmarkt unterhalb der Stadtbahnhaltestelle Rheinaue und auf dem Hauptweg vom Veranstaltungsgelände dorthin aufhalten.

Das eigentlich Spannende spielt sich aber hinter den Kulissen ab: Bei den Messungen würden nämlich erstmals Algorithmen eingesetzt, die die mit den Kameras erfassten Menschen zählen könnten, so Projektleiter Marco Jahn vom FIT. Grundlage für diese Algorithmen waren Videoaufzeichnungen vom letzten Pützchens Markt, wo die Stadt bereits seit längerem die Besucherströme mit Kameras erfasst und lenkt.

Erstmals drei Partyschiffe im Konvoi dabei Feuerwerk Zwischen Linz und Bonn werden am Samstag sechs große Feuerwerke gezündet. Ab 21.35 Uhr ist das Eröffnungsfeuerwerk in Linz zu sehen, von hier aus startet auch der Schiffskonvoi. Weitere Feuerwerke gibt es in Remagen (21.45 Uhr), Bad Honnef (22.20 Uhr) und Königswinter (22.35 Uhr). Das Abschlussfeuerwerk mit 25 000 Einzelschüssen wird von der Bonner Rheinaue aus gestartet. Begleitet wird das Spektakel mit Musik von fünf Kontinenten. Die Musik wird von Radio Bonn/Rhein-Sieg übertragen.

Schiffe Insgesamt beteiligen sich an dem Konvoi 45 bunt beleuchtete Schiffe, drei davon sind erstmals reine Partyschiffe. Für einige der Schiffe gibt es noch Karten an der Abendkasse.

Fahrgeschäfte und Imbissbuden In der Bonner Rheinaue öffnen die Buden, Karussells und Händler am Freitag und Samstag jeweils ab 13 Uhr.

Familientag Beim Familientag am Sonntag gibt es für Familien ermäßigte Preise bei den Fahrgeschäften auf der Kirmes.

An- und Abreise Unmittelbar vor und nach der Veranstaltung am Samstag rechnen die Organisatoren mit hohen Verkehrsbeeinträchtigungen. Bereits ab Samstagnachmittag werden daher einige Straßen gesperrt. Stadt und Polizei empfehlen daher die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad.

Öffentliche Verkehrsmittel Die Busse und Bahnen der Stadtwerke Bonn (SWB) verkehren am Freitag und Samstag nach Sonderfahrplänen: Rund 190 Linienbusse und alle Stadtbahnen sind im Einsatz. Die Taktung der Stadtbahnlinie 66 wird erhöht. Die SWB empfehlen den Besuchern für die Rückfahrt auf die Haltestellen „Olof-Palme-Allee“, „Heussallee/Museumsmeile“ oder „Max-Löbner-Straße“ auszuweichen, da es an der Haltestelle „Rheinaue“ nach dem Feuerwerk zu erheblichen Wartezeiten kommen kann.

Bühnenprogramm Freitag und Samstag gibt es in der Rheinaue auf drei Bühnen Livemusik. Am Freitag ab 17 Uhr läuft auf der Hauptbühne „Rock im Mai“. Am Samstag treten hier um 20 Uhr Brings auf, ab 22 Uhr spielt Querbeat. Auf der RheinEvents-Bühne findet Freitag das Panama Opening statt mit „Hidden Empire“ und „Marek Hemmann“. Am Samstag wird die Blumenwiese zur Electronic Stage. Auf der RheinImpuls-Bühne an der Südbrücke präsentieren die Green-Juice-Festival-Macher am Freitag (ab 16 Uhr) und Samstag (ab 15 Uhr) verschiedene Rockbands.

Im Unterschied zu Rhein in Flammen mussten die städtischen Mitarbeiter bei der Kirmes die Zahlen anhand der Bilder aber noch schätzen. „Bei Rhein in Flammen wollen wir außerdem Einsatzkräfte von Stadtordnungsdienst, Feuerwehr, Sicherheits- oder Sanitätsdiensten schneller zu Verletzten oder Streitfällen lenken können“, so der Wissenschaftler des Forschungsbereichs „User Centered Computing“. Dazu würden diese per GPS auf dem Gelände geortet und mit Hilfe einer digitalen Lagekarte, auf der die Aufenthaltsorte angezeigt werden, sofort die Mitarbeiter zum Einsatzort geschickt, die am nächsten sind. In einer weiteren Ausbauphase sei auch geplant, gezielt per App Warnungen oder Handlungsanweisungen an die Besucher zu richten.

Wichtig ist den Verantwortlichen zu betonen, dass es sich bei dem Test um eine zusätzliche Maßnahme handele, die die aktuellen Notfallpläne nur ergänze. Auch werde der Datenschutz selbstverständlich gewährleistet. Neben der sogenannten „Personendichtenbeobachtung“und der Ortung und Koordinierung der Einsatzkräfte soll „Monica“ auch noch zum Monitoring der Lärmemissionen eingesetzt werden: Dazu sollen Messsensoren die Lärmemissionen visualisieren: Auf einer sogenannten„Heatmap“ könne man dann sehen, wo es an der Hauptbühne wie laut sei, so Jahn. Die Ergebnisse will die Stadt nutzen, um die Rheinaue lärmtechnisch zu analysieren und zu optimieren. Er habe im Rahmen des Projekts zum Beispiel erfahren, dass man mit zusätzlichen Lautsprechern, die bestimmte Frequenzen überlagern, sogar für insgesamt weniger Lautstärke sorgen könne, so Hans Jürgen Hartmann von der Stadtförderung.