Bonner Karneval 2018

"Loss mer fiere un studiere", lautet das Motto für die Session 2018. Das Motiv wurde in der Bonner Agentur Federstein entworfen.

Bonn. "190 Johr de Zoch kütt, 200 Johr Uni Bonn - Loss mer fiere un studiere", lautet das Motto für die Session 2018. Das gab die Präsidentin des Festausschuss Bonner Karneval, Marlies Stockhorst, heute beim Empfang des Oberbürgermeisters für die Tollitäten im Gobelinsaal des Alten Rathauses bekannt.

Von Marcel Dörsing, 28.02.2017

Jetzt ist es raus: Das neue Motto der kommenden Session lautet "Loss mer fiere un studiere". Entwickelt wurde das Motto in Kooperation von der Universität Bonn und dem Festausschuss Bonner Karneval, wie der Festausschuss Bonner Karneval mitteilte.

Das Motto nimmt Bezug auf den ersten bürgerlichen Rosenmontagszug, der am 18.Februar 1828 durch Bonn zog. Zehn Jahre vorher am 18. Oktober 1818 war die Bonner Universität vom preußischen König Friedrich Wilhelm III. gegründet worden. Ihren Namen erhielt die „Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität“ aber erst nach dessen Tod im Jahr 1840 durch seinen Nachfolger Friedrich Wilhelm IV.

Auch für die kommende Session hat der Festausschuss das Motto wieder grafisch umsetzen lassen, so dass die fünfte Jahreszeit in Bonn wieder ein eigenes Logo erhält. Das Motiv wurde in der Bonner Agentur Federstein unter Leitung der Inhaberin Claudia Weller entworfen.

Foto: Festausschuss Bonner Karneval "Loss mer fiere un studiere", lautet das Motto für die Session 2018. Das Motiv wurde in der Bonner Agentur Federstein entworfen.

„Wir fühlen uns als Teil der Stadt und der Region. Damit ist der Karneval auch für uns von großer Bedeutung. Wir engagieren uns und nehmen in unterschiedlichster Weise daran teil. In diesem Sinne ist es nur „natürlich“, dass der Rosenmontagszug und die Universität ihre Jubiläen zusammen feiern. Wir sind stolz darauf, dass das Motto der kommenden Session unsere Verbundenheit wiederspiegelt,“ erklärt der Rektor der Universität Michael Hoch.

„Wir freuen uns, wenn Motto und Logo durch die Vereine, Institutionen und sonstigen am Bönnsche Fastelovend beteiligten Akteure vielfach Verwendung finden würde“, wünscht sich Festausschuss- Präsidentin Marlies Stockhorst.

Anlagen:

Geschichte des Bonner Rosenmontagszuges

Zahlen und Fakten zur Universität

Zahlen und Fakten zur Universität:

Die Universität Bonn nutzt mehr als 350 Gebäude im ganzen Stadtgebiet.

Standortschwerpunkte sind:



Campus City (Hauptgebäude, Juridicum)

Campus Poppelsdorf

Campus Endenich

Bonn-Venusberg (Universitätsklinikum)

Campus Klein-Altendorf

Studium und Lehre

35.619 Studierende (darunter ca. 4.000 aus dem Ausland)

rund 200 verschiedene Studienfächer und -abschlüsse

über 4.000 Studienabschlüsse pro Jahr

70 Partneruniversitäten weltweit

Personal

555 Professoren (inkl. Medizin)

3.982 wissenschaftliche Mitarbeiter (inkl. Med. Fak.)

1.759 Mitarbeiter in Technik und Verwaltung (ohne Med. Fak. und Kliniken)

110 Auszubildende und Praktikanten (ohne Med. Fak. und Kliniken)

Internationalität

Die Universität Bonn gehört zu den internationalsten Universitäten in Deutschland und Europa. Das bescheinigt ihr das britische Magazin Times Higher Education (THE) in ihrem Universitätsranking nach Internationalisierungskriterien.

Laut der Erhebung kommt die Universität Bonn (Gesamtplatz: 48) nach der Freien Universität Berlin (Gesamtplatz: 44) auf den zweiten Platz der deutschen Universitäten und rangiert damit noch vor der Humboldt-Universität Berlin, der Technischen Universität München und der Universität Heidelberg.