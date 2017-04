Dirk II. und Alexandra III.

Bonn. Der Festausschuss Bonner Karneval hat am Mittwoch die designierten Tollitäten für die Bundesstadt Bonn vorgestellt: In der Session 2017/18 werden Dirk Vögeli und Alexandra Roth die Prinzenornate tragen.

Dirk Vögeli und Alexandra Roth werden in der Karnevalssession 2017/18 die Bonner Narren als Prinz Dirk II. und Bonna Alexandra III. anführen. Der Festausschuss Bonner Karneval hat am Mittwoch das designierte Prinzenpaar im Hotel Mariott den Medien vorgestellt.

Die auserwählten Tollitäten sind karnevalistisch und beruflich im gesamten Stadtgebiet verwurzelt. Als Prinzenpaar treten die beiden für die KG Wiesse Müüs an. Die Proklamation findet am Freitag, 5. Januar, im Hotel Maritim in Bonn statt.