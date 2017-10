Erneuerung der Taufpatenschaft

Bonn. Ein neues Lufthansa-Flugzeug soll künftig den Namen "Bonn" tragen. Der Rat hat in seiner jüngsten Sitzung die Erneuerung der seit 1961 bestehenden Taufpatenschaft mit der Fluggesellschaft beschlossen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.10.2017

Laut einer Pressemitteilung der Stadt Bonn wurde das letzte, nach der Bundesstadt benannte Flugzeug von dem Unternehmen zwischenzeitlich ausgemustert. Hierbei handelte es sich um einen Jumbo-Jet des Typs Boeing B747-400.

Nun möchte Lufthansa den Namen auf seinen jüngsten Airbus A350 mit dem Kennzeichen D-AIXD übertragen und hatte sich deshalb mit der Stadt Bonn in Verbindung gesetzt. Am Montag beschloss der Rat in seiner jüngsten Sitzung die Erneuerung der seit 1961 bestehenden Taufpatenschaft mit der Fluggesellschaft.