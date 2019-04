BONN. Die Karnevalssession 2019/20 wirft ihre Schatten voraus. Am Montag wurde das neue Bonner Prinzenpaar Prinz Richard I. (Recker) und Bonna Katharina III. (Breidenbend, geborene Kontz) im Hotel Königshof vorgestellt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.04.2019

Prinz Richard I. (Recker) und Bonna Katharina III. (Breidenbend, geborene Kontz) führen in der Session 2019/20 die Bonner Jecken an. Die Tollitäten wurden am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz des Festausschusses Bonner Karneval von Präsidentin Marlies Stockhorst im Hotel Königshof vorgestellt.

Recker wurde 1975 in Gelsenkirchen geboren und absolvierte nach dem Abitur in Meckenheim in Bonn eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Neben der Musik, Recker ist seit mehr als 20 Jahren Mitglied der "HotJazzBoys", gilt die Leidenschaft des Prinzen dem Karneval. Seit zehn Jahren ist er Mitglied der Bönnsche Räuber e.V. und kommentiert darüber hinaus seit Jahren den Bonner Rosenmontagszug.

Bonna Katharina wurde der Karneval quasi in die Wiege gelegt. Die 31-Jährige wurde an einem Karnevalssamstag in Bonn geboren und lebt mit ihrem Mann sowie zwei Töchtern in Wachtberg. 1994 war sie bereits Kinderwäscherprinzessin in Beuel, als Jugendliche tanzte sie mehrere Jahre in einer Showtanzgruppe in Königswinter. Die gelernte Sport- und Fitnesskauffrau besitzt eine Weiterbildung zur Buchhalterin und arbeitet seit Anfang des Jahres bei der Beethoven Jubiläums Gesellschaft in Bonn als Referentin für Finanzen und Personalwesen.

Bereits Anfang März hatte der Festausschuss das neue Sessionsmotto bekanntgegeben: „Jötterfunke överall – Ludwig, Bonn un Karneval“. Dass der Leitspruch der Karnevalisten sich mit dem Thema Beethoven beschäftigt, war zu erwarten, schließlich wird im nächsten Jahr in Bonn der 250. Geburtstag des Komponisten gefeiert.