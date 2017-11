Mysteriöse Aktion geht weiter

Bonn. Erneut ist ein bunter Stein in Bonn aufgetaucht, diesmal ein pinkes Exemplar am Stadthaus. Der Künstler bleibt weiterhin im Verborgenen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.11.2017

Seit mehr als zwei Wochen sorgt eine mysteriöse Kunstaktion in Bonn für Spekulationen. Immer wieder tauchen bunt angesprühte Steine auf, die im öffentlichen Raum aufgestellt werden. Jetzt ist ein pinkes Exemplar an der Haltestelle der Linie 66 am Stadthaus aufgetaucht.

Derweil geht das Rätselraten um den Künstler und seine Beweggründe weiter. Eine Seite auf Facebook mit dem Titel "BunteSteine #2J" zeigt auch diesmal Bilder der Herstellung. Auf dem einen sind Hand und Beine des, dem Anschein nach männlichen, Künstlers zu sehen. Wer hinter der Aktion steckt, bleibt aber weiter ein Geheimnis. Zumindest deuten die neuen Fotos an, dass es sich um einen Menschen und nicht etwa um einen Außerirdischen handelt, wie nicht ganz ernst gemeint auf Facebook immer wieder gemutmaßt wird.