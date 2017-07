Bauarbeiten in Bonn

Auf der Bundesstraße 9 stehen wegen der Baustelle Behinderungen an.

Bonn. Auf wichtigen Verkehrsadern in Bonn stehen Arbeiten an. Seit Samstag wird auf der Friedrich-Ebert-Allee der Fahrbahnbelag saniert. Von Montag an geht es auf der Kölnstraße los.

Von Dennis Sennekamp, 16.07.2017

Abfräsen, Ausrichten, Anpassen: Das Tiefbauamt verpasst der Friedrich-Ebert-Allee einen neuen Fahrbahnbelag. Diesen Samstag haben die Bauarbeiten auf dem Streckenabschnitt zwischen Ollenhauerstraße und Olof-Palme-Allee begonnen, die laut Stadt voraussichtlich am 29. August beendet sein sollen. Betroffen ist die Fahrbahn in Richtung Süden.

Während der Sanierungsarbeiten wird der Verkehr auf eine Fahrspur verengt. Zunächst werden die bisherige Decke abgefräst und Rinnen, Abläufe sowie Bordsteine neu ausgerichtet. Zudem werden Hydranten, Verschlusskappen und Kanalschächte neu angepasst. Abschließend wird eine neue Asphaltdeckschicht auf die Fahrbahn aufgetragen.

Für den letzten Schritt müssen in dem betroffenen Abschnitt beide Fahrbahnen in Richtung Süden einen Samstag lang gesperrt werden. Entsprechende Umleitungen werden vom Tiefbauamt ausgeschildert. Die anfallenden Baukosten kalkuliert die Stadt mit rund 175 000 Euro.

Die Verlegung neuer Fernwärmeleitungen im Bonner Norden hat die Kreuzung Köln-, Friedrich-Wöhler- und Brüsseler Straße erreicht. Ab kommendem Montag müssen deshalb an der Kölnstraße beide Fahrspuren verengt werden. Die Beeinträchtigungen dort dauern bis Mitte September. Bis November werden dann Fernwärmeleitungen in Friedrich-Wöhler- und Brüsseler Straße verlegt.