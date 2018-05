Nach Finanzskandal

Bonn. Weder der kommissarische Leiter des Stadtdekanats noch Pfarrverweser haben Ambitionen, das höchste kirchliche Amt in Bonn zu übernehmen. Unterdessen geht die Aufklärung der Finanzaffäre hinter den Kulissen weiter.

29.05.2018

Bei einer Pressekonferenz im Collegium Albertinum haben Bernd Kemmerling und Alfons Adelkamp am Dienstag gemeinsam mit Bistumssprecher Christoph Heckeley ihre Pläne für die Übergangszeit in der Münsterpfarrei vorgestellt. Offenbar stellen sie sie sich auf eine Phase ein, die bis in den Winter dauern könnte. Womöglich zur Adventszeit, so deutete Kemmerling an, könnte dann ein neuer Stadtdechant bestimmt sein. Der Neubesetzung des Stadtdechanten-Amtes geht ein längeres Anhörungsverfahren voraus. Ihrerseits hegen beiden Bonner Pfarrer offenbar keine Ambitionen auf das Amt.

Gleichwohl haben sie derzeit alle Hände voll zu tun, wie sie mit Blick auf ihre Terminkalender darlegten. Manches muss kurzfristig und unbürokratisch geregelt werden. So springt Bistums-Personalchef Mike Kolb an Fronleichnam in Poppelsdorf für Kemmerling ein, der die zentrale Prozession in der Innenstadt leitet. „Die neue Aufgabe kam für mich überraschend“, sagte Kemmerling, der nicht nur Pastor in Ippendorf, Venusberg und Poppelsdorf ist, sondern auch für die Frauenseelsorge im Dekanat ist.

Als kommissarischer Stadtdechant hat Kemmerling bereits viele Gespräche geführt, ein Besuch beim Bonner OB steht noch aus. Der Pfarrer ist froh, dass er auf ein „bewährtes Team“ zurückgreifen kann. Auch wenn er seine drei Pfarreien „nicht allzu lange strapazieren“ möchte, hat Kemmerling bereits Termine bis zum Advent gemacht.

Hinsichtlich des Finanzskandals in der Münsterpfarre, bei dem in Verantwortung Schumachers rund zwei Millionen Euro aus dem Substanzvermögen unrechtmäßig aufgebraucht wurden, gab es am Dienstag wenig Neues. Die Untersuchungen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte gehen laut Heckeley weiter.