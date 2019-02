Finanzskandal am Bonner Münster

Bonn. In der Finanzaffäre am Bonner Münster beziffert das Erzbistum Köln den entstandenen Schaden nun auf 3,5 Millionen Euro. Zudem werden neue Vorwürfe gegen den früheren Stadtdechanten Wilfried Schumacher laut.

Die Finanzaffäre in der Bonner Münsterpfarrei ist offenbar größer als bisher angenommen. Wie das Erzbistum am Freitag mitteilte, ist unter Ägide des früheren Stadtdechanten und Münsterpfarrers Wilfried Schumacher seit 2009 ein wirtschaftlicher Schaden von 3,5 Millionen Euro entstanden. Das ergebe sich aus den abgeschlossenen Prüfungen der bistumsinternen Revision sowie der externen, unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Ihre Untersuchung umfasst nunmehr auch die Jahre 2015 bis 2017 und befördert einige neue Vorwürfe an den vormaligen Stadtdechanten zutage. Das Erzbistum spricht in seiner Erklärung von Freitag von einem „in Ausmaß und Höhe singulären Fall“. Wilfried Schumacher zeigte sich überrascht und wollte sich auf telefonische Anfrage so kurz nach Veröffentlichung der Vorwürfe zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern, deren Inhalt er nicht kenne. Er kündigte für die kommenden Tage eine Stellungnahme an.

Schumacher war im vergangenen Mai vom Erzbistum zum Amtsverzicht bewegt worden, nachdem am Bonner Münster finanzielle Unregelmäßigkeiten aufgefallen waren. In Anerkennung seiner funktionalen Verantwortung für die Vermögensschäden hatte der 69-Jährige auf seine Ämter verzichtet und ist seitdem im Ruhestand. Im Kern ging es darum, dass Geld aus dem Substanzvermögen der Gemeinde unzulässigerweise zur Deckung laufender Kosten verwendet worden war. Bislang war nach Prüfung der Jahre 2009 bis 2014 von einem Schaden in Höhe von zwei Millionen Euro die Rede gewesen.

Der Vermögensrat beim Erzbistum sieht sich angesichts der neuen Zahlen in seiner Empfehlung an den Erzbischof bestätigt, Wilfried Schumacher zum Amtsverzicht aufzufordern. „Die Prüfung ergab eine den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Finanzverwaltung nicht gerecht werdende Verwaltung der Kosten und Finanzen“, erklärte das Generalvikariat am Freitag in Köln und erhob dabei erstmals neue Vorwürfe.

So seien laut Prüfbericht neben dem regelwidrigen Verzehr von angelegtem Substanzvermögen Personal- und Betriebskosten von Münsterladen und Münsterkarree unter verschiedenen Positionen verbucht und auf andere Kostenstellen verteilt worden, sodass die tatsächlichen Kosten nicht erkennbar gewesen seien.

Doch nicht nur Einlagen der Gemeinde, auch zweckgebundene Mittel und Spenden sind laut Erzbistum für Ausgaben im allgemeinen Haushalt ausgegeben worden. Nicht zuletzt stelle sich der Umgang mit treuhänderischen Mitteln als „in vielen Fällen nicht nachvollziehbar dar“. Laut Generalvikariat wurden im Prüfungszeitraum aus den Treuhandkassen Ausgaben „im hohen fünfstelligen Bereich“ für Bewirtungen, Hotels und Reisen bestritten.

Weitere Berichterstattung folgt.